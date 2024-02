Carnevale 2024: le iniziative ad Aprilia

Torna la grande tradizione del Carnevale Apriliano con una edizione 2024 come sempre ricca di colori e divertimento, aperta al dialogo interculturale.

La manifestazione si terrà dall’8 al 13 febbraio con una serie di appuntamenti che coinvolgeranno i ragazzi delle scuole, la cittadinanza e migliaia di visitatori accorsi da tutta la provincia e oltre. Gli eventi sono organizzati dal Comune di Aprilia in collaborazione con la Pro Loco, le Botteghe del Carnevale e l’associazione Taj Club.

Si partirà giovedì 8 febbraio alle ore 8.30 con la sfilata dei bambini delle scuole di Aprilia. Oltre 1000 bambini degli istituti comprensivi Arturo Toscanini, Gianni Orzini, Menotti Garibaldi e Antonio Gramsci coloreranno le vie del centro.

Sabato 10, domenica 11 e martedì 13 febbraio a partire dalle ore 14.30, i gruppi mascherati e i carri allegorici realizzati dai quartieri Carroceto, Toscanini, Vallelata, Quartiere Primo, Associazione Arti e Mestieri gruppo Palladinelli e Passione Equestre saranno protagonisti del Palio di Carnevale. Il carro più bello riceverà il palio per l’edizione 2024 e il vincitore sarà proclamato nella serata di martedì 13 febbraio.

Tra i gruppi mascherati saranno presenti tante associazioni del territorio e varie comunità straniere tra cui l’associazione indiana Taj Club e quella rumena. Un modo originale per scoprire le tradizioni di altri paesi attraverso il divertimento e lo scherzo carnevalesco.

Il programma della manifestazione

Giovedì 8 febbraio

CARNEVALE DEI BAMBINI

Ritrovo Partecipanti ore 08.30 Piazza Nenni.

Percorso: piazza Nenni, via Oleandri, piazza B. Croce, via Galilei, via dei Lauri.

Sabato 10 febbraio

SFILATA DEI CARRI e GRUPPI MASCHERATI

Partenza Corteo ore 14.30

Percorso: via Aranci, via Oleandri, piazza B. Croce, via Galilei, via Lauri, piazza Roma;

I Carri, nella notte sosteranno in piazza Roma.

Domenica 11 febbraio

SFILATA DEI CARRI e GRUPPI MASCHERATI

Partenza Corteo ore 14.30

Percorso: Piazza Roma, via Margherite, via Umbria, via Lauri;

Arrivo Piazza Roma.

Martedì 13 febbraio

SFILATA DEI CARRI e GRUPPI MASCHERATI

Partenza Corteo ore 14.30

Percorso: corso Giovanni XXIII, piazza Roma, via Oleandri, piazza B. Croce, via Galilei, via Lauri, arrivo in piazza Roma.