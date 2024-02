Carnevale 2024: a Latina festa in piazza, enogastronomia e mercatini

Un Carnevale decisamente sui generis ma sempre improntato al divertimento dei più piccini quello di quest’anno a Latina.



Dall’8 al 14 febbraio, agganciandosi alla festa degli innamorati, in piazza si terranno mercatini con prodotti artigianali a tema carnevalesco, oltre che l’ottimo artigianato locale, truck food con il meglio dell’enogastronomia italiana e soprattutto con i dolci tipici di questa festa.

Nella giornata di domenica 11 febbraio dalle 15 alle 20 ci sarà il clou della festa con animazione in piazza, baby dance, l’esibizione di Mr Cartoon, lo spettacolo di Magic Karkascio e il concerto Magia ’90.

Una festa che pensa a tutta la famiglia soprattutto al divertimento sano e spensierato dei più piccini. L’invito alla cittadinanza è quello di riversarsi per le strade del centro vestiti in maschera per godere di momenti felici insieme, in attesa che l’anno prossimo, torni la tradizionale sfilata dei carri allegorici.

L’appuntamento

È in piazza del Popolo a Latina dall’8 al 14 febbraio.