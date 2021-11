Natale a Maenza: arriva il Castello di Babbo Natale

Maenza entra già nel clima natalizio con l’apertura del Castello di Babbo Natale ospitato presso il castello Baronale del Paese.

Dal 13 novembre e per tutto il periodo festivo fino al 6 gennaio il castello ospiterà allestimenti natalizi, musiche che contribuiranno a creare un’atmosfera magica che manderà in visibilio grandi e piccini.

Il castello sarà aperto tutti i fine settimana e i giorni festivi per visite di gruppi della durata di circa 45 minuti, per consentire l’accesso a più persone possibili pur rispettando tutte le normative anti COVID-19 vigenti.

Un fitto calendario di eventi animerà sia il castello che il centro storico di Maenza che ospiteranno mostre di presepi, laboratori e animazione per i bambini, spettacoli, musica, degustazioni, mercatini di Natale e molto altro ancora.

La manifestazione è a cura dell’Associazione La Macchia, vincitrice di un bando pubblico grazie al quale ha ottenuto la gestione del Castello per i prossimi anni, con il patrocinio del Comune di Maenza e della Provincia di Latina.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCastelloDiMaenza%2Fposts%2F1578067869211561&show_text=true&width=500" width="500" height="634" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Per facilitare la fruizione degli eventi e delle visite guidate è stata lanciata un’app, visibile anche da pc, per le prenotazioni che come ha commendato il presidente de La Macchia Gianluca Panecaldo stanno già arrivando copiose da tutta Italia “Già nelle prime ore di lancio abbiamo ricevuto circa 500 prenotazioni da diverse zone d’Italia. Le monitoriamo con attenzione perché l’emergenza sanitaria ci pone obblighi che dobbiamo e vogliamo rispettare. Però le premesse sono delle migliori e cercheremo di rendere questo evento indimenticabile, anche perché si tratta del primo che realizzeremo da quando abbiamo in gestione il castello e siamo ansiosi di portare le nostre competenze al servizio di cittadinanza e visitatori”.

L’appuntamento

È dunque da sabato 13 novembre al 6 gennaio, per partecipare è obbligatoria la prenotazione tramite il sito o l’app Macchia Eventi (per Android e IOS) e il green pass o tampone effettuato.

Il programma degli eventi

Sabato 13 novembre

ore 10.00 piazza della Portella

Inaugurazione

IL CASTELLO DI BABBO NATALE

Mercoledì 8 dicembre

ore 16.30 Centro storico

MAENZA TRA PRESEPI. TRADIZIONI E...

XXI edizione dall'8 dicembre al 6 gennaio

DEGUSTAZIONE ZUPPA DI PANE

sabato 11 e domenica 12 dicembre

Centro storico

IL GUSTO A CORTE

DEGUSTAZIONE VINI E TIPICITÀ LUNGO IL CENTRO 5TORICO

giovedì 23 dicembre

per le strade del paese

ARRIVA BABBO NATALE

mercoledì 29 dicembre

ore 15.00 centro storico

CORRIAMO TRA I PRESEPI II edizione

ore 17.30 NATIVITÀ

ore 19.00 POLENTATA PER TUTTI

giovedì 6 gennaio

ore 18.00 piazza della Portella

ARRIVA LA BEFANA

FUNKY ROBBERS MARCH BAND per le vie del paese

ROGO DELLA BEFANA

SAGRA DELLA CRESPELLA

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAssolamacchia%2Fposts%2F4585906394824236&show_text=true&width=500" width="500" height="673" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>