A Lenola la terza edizione del Celtic Hills Days

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 21/07/2023 al 22/07/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Nel ricco programma di eventi estivi della cittadina di Lenola torna per la sua terza edizione uno dei festival più amati e attesi il Celtic Hills Days.

La manifestazione, organizzata dal Clan La Sacra Quercia si terrà venerdì 21 e sabato 22 luglio presso il Parco Mondragon di Lenola.

Un appuntamento davvero imperdibile per gli amanti della musica e delle tradizioni celtiche: un tuffo nel passato mitico di questo popolo nordico dalla cultura millenaria così ricca e viva spiritualmente e incredibilmente attuale per la sua vicinanza e attenzione alla natura.

Un accampamento in stile vichingo sarà allestito dagli Skjaldborg e dall’associazione Il Cigno e il Grifone: questi condurranno i curiosi visitatori nel tessuto dell’arte popolare della grande civiltà norrena attraverso rievocazioni e attività didattiche, quali la scherma storica, il tiro con l’arco, dimostrazioni di caccia, realizzazioni di tatuaggi con handpoke storico, e molto altro.

Si terranno giochi tradizionali e Highland Games come il lancio del tronco, la sfida del martello celtico, il tiro alla fune, lo sci di coppia e il Valhalla Walk. Sarà inoltre presente un’area LARP (Live Action Role Playing) interattiva, a cura delle associazioni L’Ordine degli Elementi e La Triade, a cui potranno partecipare sia adulti che bambini.

Ogni sera il festival sarà animato da musica a tema, sul palco del Celtic Hills Days 2023 saliranno gli Irish PopCorn, band Celtic Folk romana, aprirà le danze il primo giorno con un repertorio di musica irlandese, scozzese, bretone e gallese; Conairì, trio romano di musica celtica tradizionale – di recente costituzione – suonerà il secondo giorno in apertura ai 50 Celt; quest’ultima – band Celtic Rock di provenienza marchigiana – si esibirà in pezzi propri e brani della tradizione celtica rivisitati in chiave rock.

Non mancheranno ovviamente stand gastronomici e mercatini d’artigianato che contribuiranno al folklore con l’esposizione di opere e manufatti ricavati da materiali naturali, come legno, pietra, cuoio, metalli, quindi spade, corni e tessuti, e poi incensi, oli essenziali, unguenti, idromele, ecc. Nei due giorni di festival si terranno anche approfondimenti, conferenze, workshop, spettacoli di varia natura, e poi ancora presentazioni di libri, escursioni, e tanto altro.

L’appuntamento

È dunque a Lenola venerdì 21 e sabato 22 luglio. L’ingresso all’accampamento è gratuito.