A Sezze va in scena "Cenerentola, una scarpetta per tre"

Andrà in scena sabato 9 dicembre presso l'Auditorium San Michele Arcangelo di Sezze lo spettacolo per ragazzi "Cenerentola. Una scarpetta per tre" una produzione di Matutateatro e Opera Prima Teatro che vede sul palco Julia Borretti, Agnese Chiara D'Apuzzo, Zahira Silvestri dirette da Titta Ceccano.

Ispirato alla fiaba di Cenerentola, lo spettacolo è un gioco comico a tre. Una fiaba in forma di farsa. Un'occasione per le tre attrici di misurarsi con una storia universalmente nota che diviene materiale d'improvvisazione e canovaccio. Le attrici impegnate tutte in un doppio ruolo tessono una drammaturgia d'attore che svela in filigrana il suo debito con la Commedia dell'Arte.

Una pochade che sa di mediterraneo, dal perlage fine e resistente. Un trascorrere del tempo morbido, incorniciato da una struttura complessa, in una contaminazione di costumi al gusto marshmallow. Il tocco surreale e pop delle attrici srotola il lato oscuro dell'ironia tra verità e finzione: la realtà non è data una volta per tutte, tutto può cambiare, tutto può accadere, basta lasciarsi contaminare dall'incanto.

Una commedia adatta a un pubblico di famiglie che si diverte seguendo i diversi livelli del noto racconto, che prende strade originali senza rinunciare alla morale classica. Nella casa di Cenerentola imperversano la matrigna e le sorellastre che vessano di continuo la povera ragazza fino all'arrivo in scena di una fata smemorata.