Cinema all’aperto: la programmazione del Multisala Corso

Con l’arrivo della bella stagione torna un appuntamento ormai tradizionale dell’estate pontina la programmazione all’aperto del Multisala Corso.

Nonostante le chiusure dell’ultimo anno e le difficoltà sui set cinematografici, non sono pochi i film nuovi da gustare sul grande schermo: dai pluripremiati a vari Festival e agli Oscar ai blockbuster e ai film per bambini, senza dimenticare le anteprime della nuova stagione e prime visioni.

Dal 12 luglio al 22 agosto ogni sera un film diverso e dal 23 al 31 agosto nell’arena del Corso si potranno vedere anche i film della consueta programmazione.

Il biglietto d’ingresso è di 4,50 euro eccenzion fatta per le prime visioni e le anteprime il cui biglietto è di 6 euro.

Il calendario delle proiezioni:

Lunedì 12 luglio

NOMADLAND

Martedì 13 luglio

DREAM HORSE

Mercoledì 14 luglio

I CROODS 2

Giovedì 15 luglio

BANKSY

Venerdì 16 luglio

OLD BOY

Sabato 17 luglio

GODZILLA VS KONG

Domenica 18 luglio

IL CATTIVO POETA

Lunedì 19 luglio

COMEDIANS

Martedì 20 luglio

SCHOOL OF MAFIA

Mercoledì 21 luglio

LACCI

Giovedì 22 luglio

LA TERRA DEI FIGLI

Venerdì 23 luglio

THE FATHER

Sabato 24 luglio

MALEDETTA PRIMAVERA

Domenica 25 luglio

UN DIVANO A TUNISI

Lunedì 26 luglio

LA VITA CHE VERRÀ

Martedì 27 luglio

MADRE

Mercoledì 28 luglio

LE SORELLE MACALUSO

Giovedì 29 luglio

BOYS

Venerdì 30 luglio

CRUDELIA

Sabato 31 luglio

BLACK WIDOW

Domenica 1 agosto

SPIRIT

Lunedì 2 agosto

UNA DONNA PROMETTENTE

Martedì 3 agosto

FAST & FURIOUS 9 (ANTEPRIMA)

Mercoledì 4 agosto

FAST & FURIOUS 9 (ANTEPRIMA)

Giovedì 5 agosto

IO SONO NESSUNO

Venerdì 6 agosto

RIFKIN'S FESTIVAL

Sabato 7 agosto

PADRE NOSTRO

Domenica 8 agosto

TUTTI PER UMA

Lunedì 9 agosto

STATE A CASA

Martedì 10 agosto

A QUIET PLACE 2

Mercoledì 11 agosto

OCCHI BLU

Giovedì 12 agosto

MINARI

Venerdì 13 agosto

THE SHIFT

Sabato 14 agosto

UN GATTO IN TANGENZIALE 2 (ANTEPRIMA)

Domenica 15 agosto

UN GATTO IN TANGENZIALE 2 (ANTEPRIMA)

Lunedì 16 agosto

THE CONJURING 3

Martedì 17 agosto

SOGNANDO NEW YORK

Mercoledì 18 agosto

UN ALTRO GIRO

Giovedì 19 agosto

STORM BOY

Venerdì 20 agosto

LOCKDOWN ALL'ITALIANA

Sabato 21 agosto

I PROFUMI DI MADAME WALBERG

Domenica 22 agosto

LA NOSTRA STORIA

Lunedì 23 agosto

FILM IN PROGRAMMAZIONE

Martedì 24 agosto

FILM IN PROGRAMMAZIONE

Mercoledì 25 agosto

FILM IN PROGRAMMAZIONE

Giovedì 26 agosto

FILM IN PROGRAMMAZIONE

Venerdì 27 agosto

FILM IN PROGRAMMAZIONE

Sabato 28 agosto

FILM IN PROGRAMMAZIONE

Domenica 29 agosto

FILM IN PROGRAMMAZIONE

Lunedì 30 agosto

FILM IN PROGRAMMAZIONE

Martedì 31 agosto

FILM IN PROGRAMMAZIONE

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...