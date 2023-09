Prima collettiva della OmniArt Open Gallery

Proseguono le attività della OmniArt Open Gallery, lo spazio espositivo di via Legnano recentemente aperto a Latina con una collettiva che vedrà in esposizione le opere di quattro artisti Vincenzo Bianchi, Ida Costa, Virginia Malenotti, Marzia Giannini. Sarà possibile inoltre ammirare una esposizione permanente degli artisti Salvatore Baylon e Marianna Scuderi che cura anche la mostra.

Dal 19 al 23 settembre si potranno ammirare le opere di questi artisti pontini e non, scelte senza seguire uno specifico tema conduttore, ma lasciando libera la creatività dei pittori.

Vincenzo Bianchi, classe 1960, nel percorso degli anni, ha avuto riconoscimenti e

premi in Italia e all’estero, ispirandosi ad artisti come Burri, Fontana, Pollock, ha utilizzato materiali non convenzionali. Un approccio concettuale è alla base del suo percorso artistico che unisce pensiero, emozioni e vissuto.

Recentemente proclamata membro dell’Accademia Italiana di Arte e Letteratura, La ricerca estetica di Ida Costa, come esponente della corrente pittorica romana dell’effettismo, è volta principalmente alla rappresentazione di atmosfere e figure umane interpretandone emozioni e interiorità utilizzando luci e colori. È stata

Virginia Malenotti ama sperimentare e spaziare tra le tecniche, i suoi lavori presentano una ispirazione naturalistica e concettualmente geometrica che si muove fluidamente tra l’astrattismo delle forme e la spontaneità della natura.

Marzia Giannini propone una pittura molto istintiva che tende a esteriorizzare idee, sogni, emozioni attraverso varie tecniche dall’olio all’acrilico e agli smalti, utilizzando vari supporti: tele, legno, pannelli mdf.

La mostra sarà aperta dal 19 al 23 settembre dal martedì al venerdì dalle 16 alle 20 e il sabato dalle 10 alle 14. L’ingresso è riservato ai soci.