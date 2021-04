Agro sonoro: dalle immagini alle note, i filmati e le foto d’epoca della pianura pontina prendono vita

Un progetto che permette di far conoscere alle nuove generazioni la storia dell'Agro Pontino e la bonifica della palude

Agro Sonoro – note e scene da un territorio è un progetto che nasce dalla partecipazione al bando MIUR “Cinema per la Scuola – Buone Pratiche, Rassegne e Festival” di tre partner: l’Istituto Luce Cinecittà, ente capofila, il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e l’Associazione Culturale Il Sandalo.

I tre partner hanno dato vita a un progetto unico per la sua proposta didattica e culturale, che verrà ripercorso in questi mesi attraverso le sue tappe fondamentali. Il suo obiettivo è quello di far scoprire ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie il diversificato territorio pontino, che con la fondazione di Latina nel 1932 ha portato in queste terre veneti, friulani, emiliani e marchigiani a vivere e condividere lo stesso spazio con le popolazioni autoctone già presenti.

Il cammino infatti è stato pensato per permettere agli studenti delle classi V B della Scuola Elementare plesso “O. Montiani” dell’Istituto Comprensivo Volta, I B della scuola elementare “Daniele” dell’IC Cena di Latina e la II B e II C dell’IC Chiominto di Cori, plesso “Laurienti” e del Liceo Statale Musicale di Latina A. Manzoni di scoprire, conservare e perpetrare nel futuro la memoria delle origini del territorio in cui vivono.

Tutto questo è stato realizzato grazie all’Archivio storico dell’Istituto Luce Cinecittà, che conserva documentazione cinematografica delle diverse fasi della bonifica dell’Agro Pontino. Un’altra fondamentale fonte di materiale visivo è stato il patrimonio fotografico del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino conservato all’interno dei suoi numerosi fondi, che confluiscono anche in “Luce sull’Italia agricola”, un portale, frutto di una collaborazione tra Istituto Luce Cinecittà, Arsial e Consorzio, che vuole riunire la documentazione audiovisiva sulla storia e sulla riforma agricola del Lazio.

“Il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino - dichiara Barbara Mirarchi responsabile del progetto per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino - ha aderito ad Agro Sonoro - note e scene da un territorio, per trasferire alle giovani generazioni la cultura stessa del territorio ed informarle delle origini e delle tradizioni dell’area. Ogni foto presente nei nostri archivi può suscitare ricordi che risuonano in sussurri o rimbombi, dipende dall’occhio e dal cuore di chi le osserva; quello che emerge, al di là dei sentimenti e dei ricordi, è il valore del lavoro immenso, della fatica fisica nonostante l’impiego di macchine a vapore, grandi e piccole, senza le quali quella fatica sarebbe stata insopportabile.”

I filmati e le foto storiche dell’Istituto Luce Cinecittà e del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, sono il filo narrativo del progetto che avrà nella musica, curata dall’Associazione Culturale Il Sandalo, la colonna sonora come legame con la memoria del territorio, da parte degli studenti partecipanti ad Agro Sonoro.

Il paesaggio di ieri si fa paesaggio di oggi, le atmosfere della palude con quelle delle città contemporanee e confrontare i diversi panorami naturali e sonori, di due mondi molto lontani ma anche molto vicini, grazie una riscrittura emozionale che nasce proprio dall’interpretazione delle immagini attraverso il linguaggio universale della musica.

Il percorso di riscoperta del territorio e di riscrittura musicale da parte degli studenti culminerà in un evento programmato il 22 maggio, organizzato dal Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino. Quella sarà l’occasione per vedere in streaming una rassegna audiovisiva composta dai commenti musicali a filmati e fotografie storiche del nostro territorio realizzate dai bambini della scuola primaria e dall’interpretazione di una colonna sonora al documentario storico Nascita di una città, composta da più opere di musica classica selezionate insieme dagli studenti del Liceo Musicale Manzoni e dai loro insegnanti. Ogni passo del progetto è stato catturato dalle immagini realizzate dalla film maker Patrizia Santangeli, che riassumerà le tappe fondamentali di Agro Sonoro.

Tutto il progetto è stato accompagnato da una continua comunicazione social attraverso le pagine Facebook e Instagram del progetto.

Ente Capofila Istituto LUCE Cinecittà, società pubblica operante nel settore cinematografico a livello internazionale, ha aderito al bando e ha coinvolto i partner mettendo a disposizione la documentazione audiovisiva sulla storia della Bonifica integrale dell’Agro Pontino presente nell’Archivio Storico Luce.

Enti Partner Il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, ente pubblico economico che si occupa costantemente della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica del territorio, ha messo a disposizione del progetto Agro Sonoro importanti documenti del suo archivio storico, impianti e strutture consortili, nonché la sua sede principale a Latina in occasione della Rassegna finale del progetto.

Il Sandalo Associazione Culturale ha curato la parte di formazione musicale degli insegnanti e degli studenti. L’associazione ha come scopo la divulgazione e la promozione delle culture, delle tradizioni e delle arti che sono alla base di un territorio complesso e variegato come l’Agro Pontino.

Le scuole e le insegnanti coinvolte sono: Istituto Comprensivo “Alessandro Volta”, classe V B della Scuola Primaria “O. Montiani”, di Latina, maestra Roberta Galeotti in collaborazione con Valeria Iacobucci, Maria Eleonora Contento e Annunzia Di Vasta. Istituto Comprensivo “Giovanni Cena”, classe I B della Scuola Primaria “Daniele”, di Latina, maestra Barbara Masella. Istituto Comprensivo “Cesare Chiominto”, classi II B, maestra Patrizia Corbi e II C, maestra Maria Carmela Salomone, della Scuola Primaria “Virgilio Laurienti”, di Cori. Liceo Statale Musicale “Alessandro Manzoni” di Latina, prof.ssa Ermelinda De Feo e i proff. Salvatore Campo, Nando Martella, Pasquale Cavallo, Floriana Pilato, Francesco Capodilupo, Stefania Cimino, Flavia Truppa.