Brunello a Palazzo, la settima edizione è già sold out. Il percorso enogastronomico si svolgerà venerdì 1° dicembre nelle prestigiose sale di Palazzo Caetani, nel cuore della città di Fondi, e vedrà coinvolte più di 20 cantine produttrici di Brunello e 13 gastronomie pontine.

Gli ospiti avranno modo di degustare i calici di Brunello in abbinamento a piatti appositamente preparati da chef e operatori della gastronomia. In apertura di serata ci sarà una Masterclass dedicata a “Brunello…10 anni” tenuta da Davide Bonucci, presidente di EnoClub Siena. La gastronomia a Palazzo Caetani sarà curata da Caseificio l’Angolo della Mozzarella, Chosen Restaurant, Co.Co Cookery Cocktail, Come una Volta-Salumeria Alcolica, Da Fausto Eventi, Forneria Macchiusi di Vallemarina, F.lli Tazio, Gregorio De Gregoris, Laghetto Living, LO.GO local gourmet, Norcineria Petrillo, RED’S Cibarie & Miscele, Ristorante Riso Amaro.

L’evento, già sold out, è organizzato da Associazione Decant, in collaborazione con EnoClub Siena e vede il patrocinio dell’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e del Comune di Fondi. I banchi d’assaggio saranno aperti al pubblico venerdì 1° dicembre dalle ore 19.30 alle ore 24.00 e la Masterclass si svolgerà dalle 18.00 alle 19.30.