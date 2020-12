Delicious Lazio: in sfida la zuppa della Riviera di Ulisse

Procede a colpi di click Delicious Lazio la sfida tra i migliori piatti della tradizione delle varie località della nostra regione promossa da Visit Lazio sulla pagina Facebook.

Parte oggi sabato 5 dicemvre alle 12.00 l’ultimo scontro per decretare i piatti che andranno in semifinale e vede protagonisti tra i Tonnarelli cacio e pepe e la Zuppa della Riviera di Ulisse.

Tutti possono partecipare scegliendo una specialità della propria zona o semplicemente il piatto preferito cliccando la reaction assegnata a ciascuna pietanza, in questo caso si dovrà cliccare sul cuore per votare i tonnarelli cacio e pepe e su wow per votare la zuppa della Riviera di Ulisse. Si potrà votare fino alle ore 12.00 di lunedì 7 dicembre.

Quale dei due piatti andrà a scontrarsi con gli spaghetti alla carbonara, gli spaghetti all'amatriciana e i maccaroni di Canepina che hanno già superato il turno e sono in semifinale? C’è dunque tutto il fine settimana per votare e attendere i risultati.

Vincerà la gustosa zuppa di pesce pontina? La freschezza del pesce azzurro del Tirreno avrà la meglio su un piatto semplice ma dall’antica tradizione?