Festival Internazionale del Circo Città di Latina: gli artisti vincitori

Dopo ben cinque giorni di spettacoli che hanno visto alternarsi in pista 60 artisti provenienti da 14 Nazioni in 24 numeri spettacolari, si è conclusa la XXII edizione del Festival Internazionale del Circo Città di Latina.

L’apertura degli spettacoli è stata affidata, come è ormai tradizione, a realtà artistiche locali di altissimo livello come il Centro Danza “Piedi Scalzi” di Filippo Venditti in collaborazione con il Centro Studi Danza Modulo di Francesca Cristofoli, i ballerini sono scesi in pista con una coreografia a quattro mani di Danza Urbana, evocando atmosfere circensi, rivisitate in chiave contemporanea.

Forti dei sacrifici dell’ultimo anno, delle restrizioni, delle chiusure e recenti riapertura, il presidente dell’Associazione Giulio Montico, Fabio Montico, sottolinea la sua soddisfazione: “È stata un’edizione strepitosa, ricca di aspettative e di emozione, ha superato tutte le più rosee previsioni, per tipologia di numeri, giurati e vip che sono intervenuti”

Gli artisti, presentati da Andrea Giachi ed Alessia dell’Acqua, si sono esibiti nelle due selezioni di spettacoli che si sono avvicendati sotto lo chapiteau di via Rossetti fino al gran galà di lunedì sera quando la giuria tecnica e a quella critica hanno proclamato i vincitori.

La giuria critica composta da rappresentanti della stampa locale, stampa di settore nazionale e internazionale e personaggi dello spettacolo ha selezionato il numero più originale e innovativo, mentre la giuria tecnica, formata da ben 17 esperti di arte circense, direttori artistici provenienti da 14 nazioni diverse, ha assegnato il Latina d’oro, d’Argento e di Bronzo.



Due i Latina d’Oro assegnati: ai Russi Deep Red con il numero di cinghie aeree e a Sergii Stupakov dalla Lettonia con il suo straordinario numero di magia che si è aggiudicato anche il premio della “Critics Jury”



Tre i Latina d’Argento andati rispettivamente alla Troupe Kevin Richter proveniente dall’Ungheria con un entusiasmante numero di bascule; al Duo El Beso dall’Ucraina con il romantico numero su palo aereo; e alla tanghera Vladyslava Naraieva che dall’Ucraina ci ha regalato un bel numero di verticali.

Quattro Latina di Bronzo andati alla sedicenne ucraina Ameli Bilyk che si è esibita sul filo molle, alle italiane Bello Sisters, un trio acrobatico veramente spettacolare, al francese Tony Frebourg che si è esibito con il diablo e agli spagnoli Fratelli Olmos con un sorprendere numero alla bascula.

Il Premio Speciale Giulio Montico è stato assegnato alle special guest di questa edizione: Enis e Bruno Togni.

E mentre si salutano i protagonisti di questa XXII edizione, si pensa già alla prossima, con la speranza che le condizioni sanitarie mondiali siano sempre migliori e si possa tornare a muoversi tra i Paesi in sicurezza.