A Latina la festa dei Bersaglieri: sfilata per le vie del centro e concerto in pazza del Popolo

C’è stato oggi il momento clou della due giorni di manifestazioni a Latina per il quarto Raduno interregionale dei Bersaglieri. Prima la sfilata per le vie del centro poi il concerto delle fanfare hanno scandito la mattinata nel cuore della città.

Con la conferenza al Museo della Terra Pontina dal titolo “I Bersaglieri al Servizio della Patria” e il concerto nel pomeriggio in piazza del Popolo della fanfara “A. Cotterli” Sezione Anb di Aprilia, erano stata aperte ieri le celebrazioni.

Poi nella mattinata di oggi, domenica 19 giugno, prima la sveglia della città al suono delle fanfare di Aprilia e di Monteleone Sabino a piazzale Prampolini, poi alle 11 l’atteso momento della sfilata per le vie del centro città. Le tappe più importanti in piazza Roma per la cerimonia dell’alzabandiera e la deposizione di una corona di alloro al Monumento al Bersagliere, e all’interno del parco Falcone Borsellino per la deposizione della corona di alloro al Monumento ai caduti. Poi la ripresa della sfilata dei cappelli piumati verso piazza del Popolo per la cerimonia conclusiva con la corsa dei bersaglieri, gli onori alle Autorità e il concerto delle fanfare.

L’evento di questi due giorni è stata anche l’occasione con cui l’Anb ha ricordato il decennale del Raduno Nazione dei Bersaglieri che si è tenuto a Latina nel 2012.