Mi ci pulisco il cuore: Ligabue presenta il backstage del suo nuovo video

Il panorama pontino torna sulla pagina facebook del cantautore di Correggio, stavolta il video mostra le riprese effettuare in spiaggia, al Nicolosi e in piazza del Popolo

Lo splendido mare di Latina, piazza del Popolo e uno scorcio del quartiere Nicolosi tornano a campeggiare sulla pagina Facebook di Ligabue che presenta al pubblico il dietro le quinte del video del suo ultimo singolo Mi Ci Pulisco il Cuore girato interamente a Latina.

Una troupe giovane, tra le maestranze anche diversi pontini di grande talento, diretta dal regista Davide Vicari (classe 1998) che lavorando duramente per qualche giorno ha potuto godersi i nostri splendidi panorami. Una lavorazione dinamica e veloce ma funestata, come ogni cosa da un anno a questa parte, dallo spettro del COVID e di tutte le prescrizioni anti contagio che siamo chiamati a rispettare.

Il capoluogo pontino, come la provincia, è sempre più spesso sede di set cinematografici, di produzioni televisive e musicali, come nel caso del video di Ligabue, che ha puntato ancora una volta l’attenzione sul nostro lungomare sicuramente semplice e da migliorare, ma ancora selvaggio e splendido per vivere a contatto con la natura e rispettarla.