Latina si prepara a festeggiare il Natale: ricco programma di iniziative ed eventi

Latina festeggia il Natale con una ricca programmazione di iniziative, eventi e luminarie, è stato approvato ieri in giunta comunale l’atto di indirizzo per quanto sarà realizzato dall’8 dicembre al 7 gennaio.

L’idea è quella di allestire i consueti mercatini con prodotti artigianali ed enogastronomici, un truck food in via Don Morosini, torna la tradizionale pista di pattinaggio sul ghiaccio, in viale Italia ci sarà il mercatino a tema natalizio dove si potranno acquistare statuine e materiali per la realizzazione del presepe e addobbi natalizi di vario tipo oltre ai materiali pirotecnici. Torna anche l’amato albero di Natale in metallo in piazza del Popolo, che sarà a disposizione della cittadinanza a titolo gratuito.

Saranno allestite le luminarie per le vie del centro e nei borghi, saranno approntati illuminazione con sistemi di proiezione degli edifici pubblici in centro e videomapping sul palazzo comunale e novità di quest’anno anche uno spettacolo di droni e luci.

Tante anche le mostre da quella dei presepi nel giardino del Comune a quelle organizzate presso il Museo Cambellotti sia di oggetti di modernariato legati alla nascita della città, che delle opere d’arte della Galleria di Arte Moderna e Contemporanea di Latina.

Anche gli spettacoli in programma saranno tanti: sarà allestito un palco in piazza del Popolo per ospitare spettacoli e concerti, musica e mercatini anche nella piazzetta Nicolosi in via Corridoni, si terranno vari spettacoli per bambini in varie aree messe a disposizione dal Comune.

Anche il Teatro D’Annunzio entrerà in funzione a pieno regime ospitando tantissime iniziative: spettacoli teatrali e musicali e concerto della Premiata Orchestra, spettacolo “Notre Dame de Paris” con interprete LIS in occasione della giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, spettacolo “We all love Ennio Morricone” a cura dell’associazione Studio Lab e un concerto a favore dell’UNICEF, tornerà anche il tradizionale concerto di Capodanno a cura del Campus Internazionale di Musica. Si terrà un convegno in occasione della riapertura del Garage Ruspi dopo i lavori di ristrutturazione e in occasione del Natale di Latina il 18 dicembre si terrà la cerimonia di deposizione della corona commemorativa al monumento del Bonificatore in piazza del Quadrato con esibizione della banda musicale “Rossini” oltre a varie altre celebrazioni ufficiali.

Per realizzare questo ricco programma sono stati stanziati di 125mila euro, di cui 80mila per la programmazione di attività per le festività natalizie e 45mila per luminarie. In più sono partiti gli avvisi pubblici rivolti a operatori economici diversificati per l’acquisizione di contributi da parte di enti pubblici e privati e le procedure per acquisire manifestazioni di interesse per la realizzazione del programma di iniziative da parte di operatori culturali, associazioni, privati e altri.

“La nostra intenzione – afferma la sindaca Matilde Celentano – è quella di offrire ai cittadini e ai turisti un ampio e variegato insieme di proposte, che al tempo stesso possano promuovere le eccellenze locali e avere ricadute favorevoli per l’economia. Con l’atto di indirizzo approvato abbiamo impostato un programma di massima che intendiamo realizzare, ma ovviamente invitiamo gli interessati a presentare ulteriori proposte di iniziative commerciali, culturali o di spettacolo che rispondano allo spirito del Natale”.