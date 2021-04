“Smile at Home” e “This is Us”: tornano le mostre all’aria aperta per le vie di Latina

Prosegue con due mostre l’iniziativa Life in the Time of Coronavirus all’interno della quale nel periodo natalizio erano spuntati per le vie della città una serie di scatti che raccontano la vita durante il lockdown dell’anno scorso

Tornano due appuntamenti con l’arte all’aria aperta nati nell’ambito della call internazionale Life in the Time of Coronavirus promossa da Roma Fotografia e dal Festival della Fotografia Etica per raccontare l’emergenza sanitaria da Covid 19 nel mondo attraverso l’arte e in particolare la fotografia.

Come avvenuto nel periodo natalizio, su iniziativa di Fabio D’Achille, delegato alla Promozione dell’Arte Contemporanea, e dell’Assessore alla Cultura del Comune di Latina Silvio Di Francia, tornano per le vie della città gli scatti che raccontano il lockdown divisi stavolta in due mostre: Smile at Home (Sorridi a casa) a cura di Maria Cristina Valeri, Alex Mezzenga e Gilberto Maltinti e This is us (Questi siamo noi) a cura di Alex Mezzenga. Le mostre, fruibili attraverso la modalità delle affissioni pubbliche, constano di 10 maxi poster 6x3 m, 40 manifesti 140x200 cm e 100 manifesti 100x140 cm disseminati per le vie della città.

“Smile at Home – spiegano gli organizzatori – nasce dalla fantasia, ironia a e creatività con la quale fotografi, fotoamatori e cittadini hanno voluto interpretare, attraverso i loro scatti, il desiderio di una lettura diversa, cinematografica, a volte surreale di questo evento storico: uno sguardo oltre, capace di proiettarsi già in un futuro di elaborazione, rinascita e ripartenza per tutti noi. La mostra, nel suo viaggio itinerante, vuole quindi donare un sorriso che illumini ogni volto anche se solo per pochi attimi”.

This is Us, prosegue il discorso lanciato dalla call soffermandosi sulla parte più intima e riflessiva che la chiusura in casa per diverse settimane ha innescato: “ciascuno di noi si è fermato e ha vissuto come in un tempo sospeso; chi non lo aveva mai fatto prima è stato costretto a guardarsi allo specchio, a fare i conti con la propria esistenza e ridisegnare spazi e abitudini, con la certezza e il conforto che da ogni parte del mondo si stessero affrontando le stesse difficoltà e si coltivassero gli stessi sogni. #thisisus è una selezione di immagini che immortala istanti, azioni, situazioni che sembra parlare a nome di tutti e così raccontare ciò che ognuno di noi ha fatto o ha pensato almeno una volta durante i primi drammatici mesi della pandemia, senza retorica o compassione ma con l’unico intento di suscitare negli occhi di chi guarda l’emozione di ritrovarsi in tanti piccoli gesti che si sono ripetuti giorno dopo giorno in ogni angolo del mondo”.

Autori selezionati per Smile at Home

Andrea Morelli, Angelo Marinelli, Caterina Bruzzone, Corrado Ippoliti, Danilo D’Auria, Davide Ronfini, Davide Torbidi, Fabiana Cicatiello, Fabio Eleuteri, Fabio Salvi, Fabrizio Spucches, Fortunata Scarponi, Gabriela Matoso Ferreira Gomes, Giacomo d’Orlando, Giuseppe Piazza, Hermann Bredehorst, Jenny Liedholm, Lorenzo Biffoli, Lucrecia Esteban, Michele Campagni, Miriam Carini, Negar Aghaalitari, Nella Laquintana, Paolo Quadrini, Pierangelo Bogoni, Silbino Gonçalves Matado, Simone Bardi, Tadeu Vilani, Viviana Corvaia.

Artisti selezionati per This is Us

Categoria single shot: Davide Bertuccio, Diyanto Sarira, Adam Firman, Arianna Liseo, Giuseppe Ulizio, Alireza IravanI, Sven Delaye, Barbara Rossi, Michele Vantaggi, Leonardo Mangia, Mario Cabras, Antonio Liberatore, Giovanni Firmani, Fortunata Scarponi, Valentina Bacci, Nicola Doro, Antonello Veneri, Anna Maria Noto, Mirco pio Silvestri, Chiara Rufini, Borja Abargues, Ilaria Pascazio, Rosa Liberati, Corrado Ippoliti, Manlio Cosimo De Pasquale, Michele Porcelluzzi, Giovanna Dell’Acqua, Maurizio Ugolini, Francesco D’Alonzo, Franco Luigi Beretta, Gabriella Caparrelli, Armando Di Loreto, Elaha Sahel, Luning Cao, Oliver Gargan, Michi Galli

Categoria Short Story: Alberto Mesirca, Andrea Partiti,Anuradha Abeysekera, Arek Rataj,Bente Marei Stachowske, Diana Bagnoli,Fabrizio Spucches, Gianluca Uda, Giuseppe Maione, MD Zakir Hossain, Mobin Mayeli,Nicola Doro,Nikos Pilos, Paolo Testa, Pierluigi Perfetto, Tiziano Manzoni, Jordi Cohen Coodeforns

Gallery