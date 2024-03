“Dire Fare Baciare Lettera Testamento” al Teatro D’annunzio di Latina

Proseguono gli appuntamenti dedicati al pubblico più giovane al Teatro D’Annunzio, il Teatro Ragazzi Latina, che porta in scena importanti compagnie e spettacoli adatti a tutte le età.

In scena sabato 16 marzo alle ore 17.00 la compagnia Koreja in collaborazione con Babilonia Teatri con lo spettacolo “Dire Fare Baciare Lettera Testamento” di Valeria Raimondi ed Enrico Castellani.

Una vera e propria ode al bambino, che attraverso il gioco cresce e impara, che troppo spesso viene trattato da “piccolo adulto”, per il quale gli adulti non sempre sanno costruire un ambiente sano in cui crescere, rispettando i suoi tempi e le sue necessità.

Uno spettacolo che racconta tante storie, diverte i più piccoli e insegna a genitori e insegnanti l’importanza di fare esperienze da soli e insieme, del confronto tra bambini e con i “grandi”.

In scena Carlo Durante, Barbara Petti, An?elka Vuli? (nella foto di Atraz & Emilia videography).

L’appuntamento

È dunque per sabato 16 marzo alle ore 17.00 presso il Teatro D’Annunzio di Latina. I biglietti sono disponibili online sul circuito CiaoTickets e presso il botteghino del teatro, aperto giovedì e venerdì dalle 16 alle 19 e sabato anche dalle 10 alle 13.