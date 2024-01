Domenico Sanna, Giulio Scianatico e Marco Valeri in concerto a Latina

Appuntamento con il jazz ormai consueto di domenica al Geena di Latina che ospita la stagione invernale della rassegna della 52nd Jazz.

Domenica 28 gennaio infatti si esibirà il trio formato da Domenico Sanna, Giulio Scianatico e Marco Valeri, tra i più interessanti musicisti del panorama jazz romano e italiano.

Durante il concerto presenteranno il progetto “Old and New Fish” che presenta composizioni originali che si caratterizzano per una sonorità contemporanea. Eseguiranno inoltre brani classici riletti e riarrangiati in chiave attuale.

Marco Valeri è uno tra i più attivi batteristi della scena nazionale. Nato a Roma nel 1978, inizia a suonare la batteria all’età di dodici anni e precocemente si avvicina a questo stile musicale, avendo sin da subito la possibilità di confrontarsi con musicisti del calibro di George Garzone, Steve Grossman, Benny Golson, Dave Liebman, Eddie Henderson, Rick Margitza, Scott Hamilton, Eddie Gomez. Negli anni ha suonato in alcuni dei festival più prestigiosi al mondo, è stato in tour con alcuni dei migliori musicisti della scena odierna.

Domenico Sanna, nato il 4 settembre 1984 a Gaeta, a soli 6 anni inizia gli studi di pianoforte. Nel 2003 a Roma inizia a studiare pianoforte jazz all’Università della Musica. Nel 2007 si diploma all’Università della Musica col massimo dei voti e nel 2008 entra a far parte dell’orchestra di Mario Raja e del gruppo del cantautore Piji, e registra col sassofonista Marco Ferri per l’etichetta “Nuccia production”. Nello stesso anno vince il premio “Luca Flores” come miglior solista tenutosi a Barga e vince un altro premio come “miglior talento emergente” dalla “Armonia Foundation ofArts”. Nel 2010 pubblica il suo primo disco da leader, “Too Marvelous For Words”, per la “Tosky RecordsOSKY, con Giorgio Rosciglione e Marco Valeri. Collabora con celebri artisti di tutto il mondo.

Giulio Scianatico, giovanissimo contrabbassista che ha già diverse esibizioni in prestigiosi festival in Italia e all’estero. Ha partecipato a numerosi workshop tra cui quelli presso il Berklee College of Music di Boston e presso la Collective School di New York. Grazie all’esperienza americana Scianatico ha avuto modo di confrontarsi e studiare con musicisti di fama mondiale tra cui Doug Weiss, Aaron Goldberg, Kurt Rosenwinkel e tanti altri. Vanta collaborazioni con vari jazzisti americani.



Come sempre musica e arte si uniscono al Geena per dare al pubblico una esperienza ancora più ricca, grazie alle mostre organizzata da Mad - Museo d’Arte Diffusa, in esposizione in questo periodo le opere di Alessandra Chicarella.

L’appuntamento

È dunque per domenica 28 gennaio alle ore 18.00. Per prenotare è a disposizione il numero Whatsapp 350.1843609.

