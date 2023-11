52nd Jazz winter: Elisabetta Antonini Quartet in concerto a Latina

Torna la rassegna invernale della 52nd Jazz che porta a Latina i più grandi nomi del panorama jazzistico nazionale e internazionale e vede la direzione artistica di Erasmo Bencivenga, Nicola Borelli e Giorgio Raponi.

Anche quest’anno i concerti saranno ospitati dal Geena di via Custoza e saranno impreziositi da mostre d’arte contemporanea curate da Fabio D’Achille per MAD, si partirà questa settimana con la personale dell’artista pontina Paola Acciarino “Sensibile Apparenza”.

Il concerto che apre questa stagione si terrà sabato 11 novembre e vedrà protagonista l’Elisabetta Antonini Quartet.

Elisabetta Antonini, cantante, arrangiatrice e compositrice, è l’unica artista italiana ad aver firmato con la prestigiosa etichetta londinese Candid per il suo lavoro “The beat goes on”, un omaggio alla Beat Generation presentato in Giappone e in India oltre che in vari paesi d’Europa. Vincitrice del “Top Jazz” della rinomata rivista Musica Jazz come “Miglior nuovo talento”. Nella sua carriera ha collaborato con musicisti straordinari come Paul McCandless, Kenny Wheeler, Roberto Gatto, Javier Girotto e Paolo Fresu.

Elisabetta Antonini al “Geena” presenta un progetto di jazz classico dove brani famosi e altri meno noti vengono proposti con estrema raffinatezza e personalità. Al suo fianco ci saranno il grande pianista Andrea Beneventano, il solido contrabbassista Francesco Puglisi e il raffinato batterista Francesco Merenda.

L’appuntamento

È dunque per sabato 11 novembre al Geena di Latina per informazioni e prenotazioni sono a disposizione il numero Whatsapp 350.1843609, il sito della 52nd Jazz e la pagina Facebook.