Via Francigena del Sud e antica Norba: escursioni e visite guidate a marzo

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 09/03/2024 al 31/03/2024 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Quattro fine settimana all’insegna della storia, dell’archeologia, della natura e del sano movimento fisico: arrivano le escursioni e visite guidate organizzata dall’Ártemis Culture APS in collaborazione con Via Trek.

Dal 9 al 31 marzo si potrà scoprire la Via Francigena del Sud e le bellezze che si trovano lungo il suo cammino: sentieri di montagna, tratturi e vie Romane, e l'antica città di Norba, i suoi luoghi di culto, le domus, il complesso termale e molto altro ancora.

Le attività che si terranno nei fine settimana saranno guidate da Beatrice Cappelletti e Antonio Coppa, esperti archeologi e grandi conoscitori del territorio e da guide escursionistiche abilitate.

Per ricevere informazioni e partecipare è possibile contattare i numeri: per le visite guidate a Norba 3334900278 Antonio Coppa, 3938128135 Beatrice Cappelletti e per i percorsi di trekking 3299257565 Simone.

Il programma dell’iniziativa

Sabato 9 marzo

"Il Circeo vien di notte"

Tramonto su monte Circello

Distanza 10 Km - Dislivello 400m - Livello E (Escursionistico)

Domenica 10 marzo

"Il cammino per Roma" la bisaccia del pellegrino

Trekking sulla Via Francigena del Sud (Bassiano - Sermoneta) Distanza 13 Km- Dislivello 300 m - Livello E (Escursionistico)

Domenica 17 marzo

"Il respiro della faggeta"

Campielli a passo lento

Distanza 8Km - Dislivello 250 m - Livello E (Escursionistico)

Sabato 23 marzo

"Tramonti lepini"

La croce del capreo

Distanza 9Km - Dislivello 600 - Livello E (Escursionistico)

Domenica 31 marzo

" Il cammino per Roma" l'antica Norba

Trekking sulla Via Francigena del Sud (Valvisciolo - Norma) Distanza 9 km - Dislivello 400m - Difficoltà E In collaborazione con Artemis Culture APS