Esseresseri 2001-2021: doppia mostra a Latina per celebrare i vent’anni di carriera di Ersilia Sarrecchia

L’artista pontina, ormai trapiantata a Modena, Ersilia Sarrecchia celebra quest’anno i vent’anni di carriera e torna in terra natia per festeggiare con una doppia personale che si terrà presso il Museo Contemporaneo MADXI diretto da Fabio D’Achille e la Galleria Lydia Palumbo Scalzi dell’omonima gallerista.

Era il gennaio 2001 che inaugurava la sua personale Esseresseri presso la Galleria Lydia Palumbo Scalzi, dietro suggerimento di Fabio D’Achille che vide le sue opere in esposizione a Bassiano e le propose alla celebre gallerista di Latina. Una mostra dalla forte influenza pop dedicata al mondo animale.

Una carriera costellata di successi in Italia e all’estero che non poteva non essere festeggiata anche a Latina con una esposizione antologica di circa 100 pezzi divisi tra le due sedi alcuni tratti da quella prima mostra latinense e da una delle ultime serie realizzate Wild, in cui Ersilia Sarrecchia torna a immortalare il mondo animale ma in modo più onirico. Uno stesso soggetto per osservare il percorso e la ricerca artistica che hanno portato la pittura dell’artista a evolversi e mutare.

Diverse tecniche pittoriche, diversi formati per raccontare vent’anni di carriera in due mostre curate dal titolo Esseresseri 2001-2021 da Fabio D’Achille e Lydia Palumbo Scalzi la prima al MADXI che sarà inaugurata domenica 20 giugno alle ore 18.30 e l’altra presso la galleria Lydia Palumbo Scalzi il 26 giugno alle ore 17.30.

La mostra presso il MADXI (Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina, Via Carrara 12/A località Tor TrePonti, Latina Scalo) sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 13, o su appuntamento chiamando il 393.3242424, fino al 20 settembre.

La mostra presso la Galleria Lydia Palumbo Scalzi (Via Cerveteri, 38 Latina) sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 17.00 alle 20 o su appuntamento chiamando il 335.5769746, fino al 26 luglio.

Cenni biografici: Ersilia Sarrecchia nasce a Latina nel 1974, ma vive e opera a Modena dal 2011. La sua attività artistica spazia anche nei campi della ceramica e della fotografia. Al centro di ogni sua opera il gesto diventa forma e si libera da ogni condizionamento dando vita a scenari onirici e visionari. Dopo anni caratterizzati dall’uso della materia, l’artista ha fatto ritorno al segno che, nelle opere recenti, dialoga con una pittura lirica, animata da macchie e sgocciolature. Diplomata con lode in pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Roma espone da oltre un ventennio in esposizioni e fiere di settore in Italia e all’estero.

