Estate al Parco Vasco da Gama: tanti eventi per tutte le età

Dopo la recente riqualificazione ad opera della Cooperativa Sociale il Quadrifoglio che ne ha vinto il bando per la gestione, l’area verde è stata dedicata alle famiglie, ai bambini, ai disabili e per questa estate 2021 proporrà un ricco programma di eventi.

Teatro per le famiglie, musica per bambini, l’iniziativa i “Giochi di una Volta”, e inoltre incontri con gli autori, serate di musica dal vivo, incontri letterari e filosofici, proiezioni cinematografiche all’aperto, bookcrossing, laboratori creativi, letture della buonanotte, mercatini artiginali, scambio di giocattoli e figurine, tornei di calcetto e cocomerate, questi e molti altri sono gli eventi per riappropriarsi degli spazi all’aperto, stare insieme in sicurezza e godersi l’estate al mare.

Le varie iniziative saranno all’insegna dell’inclusione, nel rispetto di tutti e della natura. L’area ad ingresso gratuito è dotata di punto ristori, due campi di calcetto, percorso salute e varie altri iniziative per divertirsi e rilassarsi.

Il programma degli eventi:

Luglio

Venerdì 2 LUGLIO ore 19.30

Giochi di una volta - Animazione per bambini con I Sogni di Alessia

Fino al 4 LUGLIO

Esposizione delle opere del fumettista Fabrizio Gargano

Mercoledì 7 LUGLIO ore 19

Quando la narrativa è altrove - i Mercoledì di Casa Vasco. Talk Show

Venerdì 9 LUGLIO ore 19.30

Giochi di una volta - Animazione per bambini con I Sogni di Alessia

Venerdì 9 LUGLIO ore 21.30

Rock Retrò - LIVE CONCERT

Sabato 10 LUGLIO ore 21

SuonidiFiaba - Teatro per famiglie di Opera Prima

Mercoledì 14 LUGLIO ore 21

Una questione di carattere - I Mercoledì di Casa Vasco. Talk Show

Venerdì 16 LUGLIO ore 19.30

Giochi di una volta - Animazione per bambini con I Sogni di Alessia

Venerdì 16 LUGLIO ore 21.30

Rock Retrò - LIVE CONCERT

Domenica 18 LUGLIO ore 21.30

Sarah e Tyron - POP LIVE CONCERT

Mercoledì 21 LUGLIO ore 21

Quando i sogni diventano reali - I Mercoledì di Casa Vasco. Talk Show

Venerdì 23 LUGLIO ore 18.30

Sonaglina - Teatro in musica por bambini con Polvere&Ciliegia

Venerdì 23 LUGLIO ore 19.30

Giochi di una volta - Animazione per bambini con I Sogni di Alessia

Sabato 24 LUGLIO ore 19.30

L’unione fa la forza Teatro per famiglie di Opera Prima

Sabato 24 LUGLIO - ore 22

Scorribande Popolari - FESTA DI MEZZ'ESTATE con la musica popolare

Mercoledì 28 LUGLIO ore 21

Anche i briganti hanno un cuore - I Mercoledì di Casa Vasco. Talk Show

Venerdì 30LUGLIO ore 18.30

Chitarra Giramondo - Teatro in musica per bambini con Polvere&Ciliegia

Venerdì 30 LUGLIO ore 19.30

Giochi di una volta - Animazione per bambini con I Sogni di Alessia

