Francesca Tandoi e il suo European Trio in concerto a Latina

È ormai consueto l’appuntamento con il jazz la domenica pomeriggio al Geena che ospita la rassegna invernale della 52nd Jazz.

Domenica 3 dicembre arriverà a Latina una stella del panorama musicale internazionale ovvero Francesca Tandoi, pianista e vocalist riconosciuta unanimemente da critica e pubblico come uno dei talenti più interessanti del panorama mondiale.

Accanto a lei sul palco, a formare l’European Trio, due grandi musicisti: Matheus Nicolaiewsky al contrabbasso e Sander Smeets alla batteria. Una performance la loro ricca di ritmo ed eleganza al tempo stesso, al pubblico pontino proporranno brani tratti da “When in Rome” un lavoro che raccoglie la storia di culture e suoni che si fondono, uniti indissolubilmente dall’amore viscerale per il jazz.

Un album davvero poliedrico in cui trovano spazio temi celebri della tradizione jazzistica, un tributo a Debussy, un omaggio a Jobim e diverse composizioni originali di Francesca Tandoi.

Trasferitasi in Olanda nel 2009 per studiare al Royal Conservatory of the Hague, l’artista si diploma con lode nel 2015 e di lì inizia la sua carriera internazionale che la vede impegnata in concerti e tour in alcuni fra i più importanti teatri, festival e club del mondo, tra cui il North Sea jazz festival, l’Umbria Jazz, il Cork jazz, il Breda jazz, l’Amsterdam Arena stadium. Si esibisce negli USA, in Indonesia, India, Giappone, Sud Africa, Russia e in tutta Europa, sia come leader del suo trio che come sideman di alcuni fra i nomi più celebri della scena jazz italiana e internazionale.

Dal 2014 a oggi ha già all’attivo diverse registrazioni “For Elvira” “Something blue” “Magic Three” e “Winddance”, quest’ultimo appare nella classifica “top10 best jazz albums of 2017” della famosa rivista giapponese “Jazz life”. Lo scorso anno sono usciti i lavori discografici “When in Rome” e “Hope”. Appare, inoltre, come sideman in più di 20 incisioni discografiche, tre delle quali in quartetto con il sassofonista Scott Hamilton.

L’appuntamento

È dunque per domenica 3 dicembre alle ore 18.00, durante il concerto si potranno ammirare le opere di Paola Acciarino esposte nella personale “Sensibile Apparenza” che nasce dal connubio tra Fabio D’Achille e il suo MAD Museo d’Arte Diffusa e il 52nd Jazz. Per informazioni e prenotazioni è a disposizione il numero Whatsapp 350.1843609.