Famiglie a teatro a Formia: ben 17 gli appuntamenti della rassegna

Dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia, torna a Formia finalmente la rassegna teatrale dedicata al pubblico più giovane “Famiglie a teatro” promossa dal Teatro Bertolt Brecht e ospitata dal neonato Piccolo Teatro Iqbal Masih. La stagione si inserisce all’interno del progetto “Officine culturali della Regione Lazio”, riconoscimento da poco rinnovato al Teatro Bertolt Brecht, e gode del patrocinio del Mibac.

Un cartellone ricchissimo che consta di ben 17 spettacoli che allieteranno i più piccini dal 7 novembre al 10 aprile.

Grandi classici della letteratura dell’infanzia, omaggi a Rodari, rivisitazioni moderne, tanti linguaggi per far germogliare nei bambini l’amore per il teatro e la cultura, senza mai dimenticare la magia del divertimento e dello stupore che quest’antica arte da sempre esercita sullo spettatore.

“Un calcio e ripartire, con la gioia, le risate, i mille colori dei bambini – afferma Maurizio Strammati, direttore artistico della rassegna – la nuova stagione di FAMIGLIE A TEATRO riparte per una lunga sequenza di spettacoli a loro misura, da compagnie professionali, che dedicano al linguaggio teatrale per l'infanzia e l'adolescenza gran parte del loro lavoro e della loro ricerca. Il teatro per ragazzi è un progetto fondamentale che ogni città, paese, comune dovrebbe avere, in inverno, come in estate, è decisivo per la formazione dei bambini e dei ragazzi, lo spettacolo dal vivo restituisce loro l'importanza delle emozioni come vissuto diretto e non mediato da schermi e social in rete. Vivere l'emozione della scena dal vivo, con attori ed attrici che raccontano con i loro corpi, le loro voci, le loro magnifiche scene, storie e favole sempre attuali, permette di costruire ed apprendere quella grammatica delle emozioni e della fantasia oggi sempre più necessaria per far crescere una generazione sana che sappia guardare ai sogni come ad un cammino da realizzare".

L’appuntamento

È dunque al piccolo teatro Iqbal Masih di Formia. È possibile scegliere il singolo spettacolo al quale assistere o acquistare un abbonamento per sette spettacoli al costo di 30 euro e per 14 spettacolo al costo di 60 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3273587181, o inviare una email all’indirizzo tbbcomunicazione@gmail.com le prevendite presso le sedi delle associazioni Fuori Quadro ((dal lunedì al sabato 10-13 e 17-20) e Teatro Bertolt Brecht (mercoledì, giovedì e venerdì 17-20).

Il programma della rassegna:

7 NOVEMBRE ore 17.30

Teatro dei colori-Avezzano

CARNAVAL

21 NOVEMBRE ore 17.30

Arterie teatro-Molfetta

LA BELLA E LA BESTIA

5 DICEMBRE ore 17.30

Fantacadabra-Sulmona

IL GATTO CON GLI STIVALI

8 DICEMBRE ore 17.30

Teatro Tieffeu-Perugia

FAVOLE AL TELEFONINO

12 DICEMBRE ore 17.30

Molino d'arte-Altamura

DOTTOR JEKYLL E MISTER HYDE

19 DICEMBRE ore 17.30

Guardiani dell'oca-Ghieti

L'ISOLA DEI PIRATI

2 GENNAIO ore 17.30

Teatro Bertolt Brecht-Formia

IL MAGO DI OZ

5 e 6 GENNAIO ore 17.30

SPECIALE BEFANA Teatro Bertolt Brecht-Formia

LA BEFANA E IL SIGNOR SCARRAFONI Omaggio a Gianni Rodari

16 GENNAIO ore 17.30

Diviso per zero-Ostia EFESTO

30 GENNAIO ore 17.30

Proscenio teatro-Fermo

LA BELLA ADDORMENTATA

13 FEBBRAIO ore 17.30

Finisterre/Brecht

DIABOLICA COMMEDIA

27 FEBBRAIO ore 17.30

La mansarda-Caserta

GEDEONE CUOR DI FIFONE

13 MARZO ore 17.30

Teatro Verde-Roma

CENERENTOLA

27 MARZO ore 17.30

Casa di creta-Catania

GRANDE MA, IL BAMBINO DI TUTTI I COLORI

3 APRILE ore 17.30

Filo di rame-Palazzolo Sull'Oglio

ORTAGGI ALL' ARREMBAGGIO

10 APRILE ore 17.30

Teatro Bertolt Brecht-Formia

NUOVA PRODUZIONE LA FATTORIA DEGLI ANIMALI

