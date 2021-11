Famiglie a teatro a Priverno: tre spettacoli per i più piccini

Il Teatro Comunale di Priverno torna a ospitare la rassegna Famiglie a Teatro promossa e sostenuta da ATCL, con la collaborazione del Comune di Priverno e la direzione artistica di Titta Ceccano e Julia Borretti di Matutateatro.

Tre spettacoli dedicati al pubblico più giovane che permetteranno a tutta la famiglia di condividere momenti di divertimento di qualità.

“Dopo la chiusura forzata dovuta all’emergenza sanitaria e la ristrutturazione dello stabile, il Teatro Comunale di Priverno, torna con una stagione di spettacoli dedicati ai ragazzi – commenta Sonia Quattrociocche, assessore alla Cultura del Comune di Priverno – l’intento è quello di avvicinare il pubblico più giovane al linguaggio teatrale in modo piacevole e gioioso per coinvolgere e appassionare. Porre le basi quindi per la formazione di nuovi spettatori che nel teatro potranno trovare interessanti opportunità di crescita e conoscenza, all'interno di un contesto dove non mancheranno emozioni, alternate a spunti di riflessione. A garanzia del progetto la competenza e la bravura della Compagnia Matutateatro che saprà coinvolgere grandi e piccini regalandoci un'altra importante esperienza”.

Si parte domenica 7 novembre, alle ore 17.30, con lo spettacolo “Don&Sancio” della compagnia Teatro del Cerchio di Parma, con Mario Aroldi e Mario Mascitelli. Le fantastiche avventure di un bizzarro signore di nome Donatello, per tutti Don, e di suo fratello Sandro, che lui chiama Sancio (senza H) Panza perché adora mangiare. Un classico per ragazzi rivisitato: la follia e la finzione si intrecciano con la malattia e la realtà dando vita a un’analisi approfondita del protagonista. Un inno alla vita e all’amore, ma anche un’importante storia tra due fratelli che, in qualche maniera, si prendono cura l’uno dell’altro.

La rassegna prosegue domenica 21 novembre alle 17.30 con la compagnia Giallo Mare Minimal Teatro che presenta “La regina delle nevi”. L’atmosfera magica della fiaba di Andersen viene portata in scena grazie ad artifici scenotecnici ed illuminotecnici e a proiezioni di immagini in 3D che trasformano concretamente e poeticamente il palco in differenti scenari: steppa sconfinata, distese marine, notti misteriose, serre fiorite ed infine nel campo di battaglia per lo scontro finale con la Regina delle Nevi.

La rassegna si concluderà con un appuntamento natalizio in programma per domenica 12 dicembre andrà in scena lo spettacolo “Let’s Sing! Ti racconto il Natale” della compagnia Matutateatro. Un concerto spettacolo che unisce le tradizionali musiche di Natale provenienti da tutto il mondo a racconti, letture, brevi testi teatrali dedicati al momento più magico dell’anno. Una jazz band sul palco reinterpreta dal vivo i brani più conosciuti dedicati al Natale, coinvolgendo il pubblico in una festa per tutti, grandi e piccoli.

È per domenica 7 e domenica 21 novembre e per il 12 dicembre alle ore 17.30.Per partecipare è obbligatoria la prenotazione da effettuare chiamando i numeri 3286115020 – 3291099630. Gli spettacoli si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti COVID-19.

