A Formia arriva la Festa del Cioccolato Artigianale

Un appuntamento imperdibile per tutti i golosi e i buongustai: arriva a Formia la Festa del Cioccolato Artigianale. Si tratta di una tappa del tour nazionale delle Feste del Cioccolato Nazionali che “Choco Amore”, l’Associazione Nazionale Cioccolatieri, porta nelle migliori piazze italiane, da oltre 10 anni.

Da venerdì 15 a domenica 17 marzo piazza Aldo Moro sarà invasa da colorati stand e profumi e sapori indimenticabili, una iniziativa patrocinata dal Comune di Formia e organizzata dall’Associazione Minerva, per offrire alla cittadinanza e ai numerosi turisti un magico e dolcissimo evento.

In piazza Moro ci sarà un vero e proprio villaggio dolce nel quale i Maestri Cioccolatieri terranno dimostrazioni e laboratori per mostrare al pubblico le tecniche di lavorazione del cioccolato e per condividere segreti e curiosità su questo affascinante mondo. Sarà un'opportunità unica per scoprire l'arte di creare cioccolato artigianale di alta qualità. Per i più piccoli sono previsti laboratori dove, oltre a conoscere il viaggio che il cioccolato percorre per arrivare fino ai nostri palati, si potrà “mettere le mani in pasta”.

Oltre ai laboratori e agli incontri per scoprire la storia e le eccezionali proprietà del cioccolato si terranno le degustazioni: si potranno gustare la raffinata pralineria agli spezzati, il gianduiotto con tutte le specialità piemontesi, il cioccolato con la frutta secca tipico del sud Italia, lo speziato, il cremino e, per la gioia dei bambini o di chi voglia fare un simpatico regalo, non mancherà la famosa e unica “oggettistica in cioccolato” della Choco Passion di Merate.

Si potrà scoprire l’eccellenza del cioccolato artigianale italiano, un prodotto di altissima qualità senza additivi e conservanti, realizzato in quantità limitate che non si trova nella grande distribuzione.

L’appuntamento

È dunque a Formia dal 15 al 17 marzo per tutto il giorno. L’ingresso è libero e gratuito, per partecipare ai laboratori è obbligatoria la prenotazione da effettuare sul sito delle Feste del Cioccolato.