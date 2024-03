A Sabaudia la Festa della Primavera

Orario non disponibile

Quando Dal 22/03/2024 al 24/03/2024 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Una mostra florovivaistica, musica e spettacoli dal vivo, street food e iniziative per i più piccini: sono questi gli ingredienti della Festa di Primavera che si terrà nel cuore di Sabaudia dal 22 al 24 marzo.

La manifestazione, organizzata dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Associazione commercianti e florovivaisti di Sabaudia, farà felici tutti coloro che amano divertirsi in modo semplice e riappropriarsi dei luoghi principali della città.

Mentre nella piazza del Comune di potrà assistere a saggi di danza e musica dal vivo, nei pressi si potranno gustare gli ottimi piatti provenienti da tutta Italia e non solo presso i coloratissimi truck food e passeggiare tra gli espositori florovivaisti per ammirare, piante, fiori oltre che attrezzature per giardinaggio.

Per la gioia dei più piccini sabato dalle 10 alle 17 si terrà la Festa degli aquiloni presso il Campo di Marte, realizzata in collaborazione con l’Associazione Ninfea, il gruppo Scout e l’Associazione Alta Quota.

L’appuntamento

È dunque a Sabaudia da venerdì 22 a domenica 24 marzo.