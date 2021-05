Riapre il Teatro Moderno: sei repliche per lo spettacolo “Fino alle Stelle”

Finalmente, dopo mesi di chiusura forzata, il Teatro Moderno, diretto da Gianluca Campagna, torna ad aprire le sue porte e ad accogliere calorosamente il pubblico ansiosi di godere di nuovo di spettacoli e divertimento.

Da venerdì 7 maggio a domenica 16 per ben sei repliche arriva lo spettacolo Fino alle Stelle per la regia di Raffaele Latagliata con Agnese Fallongo eTiziano Caputo. Una commedia romantica e divertente per assaporare un po’ di normalità dopo mesi di chiusure.

Sicilia anni ’50 Tonino e Maria sognano la felicità e il successo, per conquistarli partono in un viaggio folle che li porta a risalire l’intero Stivale, per arrivare, proprio come recita il titolo dello spettacolo “fino alle stelle”. Senza un soldo in tasca ma con tanto talento e voglia di farcela i due giovani vivono una serie di avventure accompagnati da dialetti, canzoni, e mille emozioni.

L’appuntamento

È per venerdì 7 maggio alle ore 20.00, per sabato 8 alle ore 17 e alle ore 20, per domenica 8 maggio alle ore 17.30, per sabato 15 alle ore 20.00 e per domenica 16 maggio alle ore 17.30. Per prenotate o richiedere maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0773 66 05 50, inviare una email all’indirizzo info@modernolatina.it , inviare un messaggio alla pagina Facebook del Teatro Moderno o acquistare i biglietti direttamente sul sito del Teatro.

Gallery