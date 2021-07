Fondi RestArt: una stagione piena di eventi

Anche l’Amministrazione Comunale di Fondi in collaborazione con varie associazioni locali ha organizzato un ricco programma di eventi estivi: la rassegna Fondi RestArt.

Arte, musica, esposizioni di artigianato, mercatini, incontri con autori, intrattenimento e attività per bambini, folklore ed enogastronomia, ma anche escursioni, visite guidate e sport: quella di Fondi si preannuncia una estate piena di appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età.

Oltre agli eventi che ormai fanno parte della tradizione dell'estate di Fondi, si darà spazio ad artisti locali che più di tutti hanno patito durante la pandemia e a tante attività che favoriranno l’afflusso di visitatori e turisti e dunque una ripartenza dell’economia locale per questa estate.

Un calendario davvero variegato adatto a varie età: tra cultura, relax e divertimento.

Luglio

Giovedì 1 / Giovedì 15 (h. 19,00 - 22,00) Centro Anziani

“Collettivo di Pittura di Gino Meddi e Patrizia Occhigrossi”

Ass. Ars Et Vis

Giovedì 1 / Domenica 4 (h. 19,00 - 22,00) Chiostro di San Francesco

“4A Mostra d’Arte e Pittura Estemporanea Città di Fondi”

Ass. Ars Et Vis

Sabato 3 / Domenica 4 Piazza Unità d’Italia/Viale V. Emanuele III

Mercatino dell’Artigianato e Antiquariato

Ass. Artigianando

Martedì 6 (h. 18,30-20,30) Piazzale delle Regioni

L’Ora felice (animazione per bambini)

Ass. APS BETHEL Italia

Martedì 6 /Giovedì 8 (h. 9,00 - 19,00) Tratto di arenile prospiciente la Via Fiacca Km. 3.700

Red Bull Heroes Hit Your Sport”

A.S.D.C.N. Velaclub Fondi

Sabato 10 / Domenica 11 Piazza Unità d’Italia / Viale V. Emanuele III

Mercatino dell’Artigianato e Antiquariato

Ass. Artigianando

Giovedì 12 luglio / Venerdì 3 settembre Palazzo Caetani

Mostra Fotografica “I Sikh - Storia, fede e valore nella grande guerra”

Ass. Culturale “Imagine”

Martedì 13 (h. 18,30 - 20,30) Piazzale delle Regioni

L’Ora felice (animazione per bambini)

Ass. APS BETHEL Italia

Giovedì 15 (h. 19,30) Sala Conferenze Castello Caetani

Presentazione Libro “Il vizio delle cose pure” di Simone Pangia

Sistema Bibliotecario sud Pontino

Venerdì 16 (h. 19,00) Sala Conferenze Castello Caetani

“Convegno Anno Internazionale della Frutta e della Verdura”

Comune di Fondi - M.O.F.

Venerdì 16 (h. 20,30) Chiostro di San Francesco

“Sulle Tracce di Ulisse e Circe”

Ass. di Volontariato “Al di là dellAutismo”

Venerdì 16 / Sabato 31 (h. 19,00 - 22,00) Centro Anziani

“Personale di Pittura del M° Gianni Mastrantonio”

Ass. Ars Et Vis

Sabato 17 / Domenica 18 (h.17,00 - 23,30) P.zza S.Francesco

“Yes We Sport - Lo sport non è di pochi, ma di tutti”

A.S.D. Star Dance

Sabato 17 / Domenica 18 P.zza Unità d’Italia/Viale V.Emanuele III

Mercatino dell’Artigianato e Antiquariato

Ass. Artigianando

Sabato 17 luglio / Domenica 29 agosto Castello Caetani e “Giudea”

(h. 10,00 - 12,30 /18,00 - 22,00)

“Biennale Internazionale d’Arte di Fondi — 1A Edizione 2021”

Ass. Culturale Euterpe

Domenica 18 (h. 20,00) Castello Caetani

Presentazione del Video “Il Crepuscolo degli Dei”

Comune di Fondi

Lunedì 19 (h. 21,30) Palazzo Caetani

Fondi Music Festival

Davide Alogna (violino) e Pietro Bonfilio (pianoforte)

Ass. Musicale Ferruccio Busoni

Martedì 20 (h. 18,30 - 20,30) Piazzale delle Regioni

L’Ora felice (animazione per bambini)

Ass. APS BETHEL Italia

Sabato 24 / Domenica 25 P.zza Unità d’Italia/Viale V.Emanuele III

Mercatino dell’Artigianato e Antiquariato

Ass. Artigianando

Sabato 24 (h. 15,30- 18,30) Monastero di San Magno

“Visita guidata al Monastero di San Magno”

Ass. Pro Loco Fondi

Domenica 25 h. 21,00 Scalinata della Chiesa S. Maria

“Concerto Gospel”

Phenix Gospel Choir

Domenica 25 (h. 21,30) Palazzo Caetani

Fondi Music Festival - InFondi Musica

Concerto finale del corso di alto perfezionamento con il M° D. Alogna Ass. Musicale Ferruccio Busoni

Martedì 27 (h. 18,30 - 20,30) Piazzale delle Regioni

L’Ora felice (animazione per bambini)

Ass. APS BETHEL Italia

Mercoledì 28 luglio / Domenica 1 agosto (h. 19,00 - 24,00) Via Degli Osci

Torneo Nazionale di Basket Città di Fondi Cat. Under 13 Elitee

Play Ground Scuola A. Aspri Comune di Fondi

Giovedì 29 e Venerdì 30 (h. 21,30) Piazza C. Beccaria

“A quoi ca sert l’amour”

Fonderia delle Arti - Signor Keuner

Giovedì 29 / Sabato 31 (h. 21,00 - 23,00) Villa Cantarano

“Guardar lontano, veder vicino — Il territorio raccontato”

Ass. Onorato II Caetani

Sabato 31 luglio / Domenica 1agosto Piazza Unità d’Italia /Viale V. Emanuele III

Mercatino dell’Artigianato e Antiquariato

Ass. Artigianando

Agosto

Domenica 1 (h. 9,00 - 12,00) Santuario della Madonna della Rocca

“Passeggiata alla scoperta del Santuario della Madonna della Rocca”

Ass. Pro Loco Fondi

Domenica 1 / Domenica 8 (h. 19,00) Piazza De Gasperi

36° Festival del Folklore “Città di Fondi”

Ass. Culturale Gruppo Folk Città di Fondi

Domenica 1 / Domenica 15 (h. 19,00 - 22.00) Centro Anziani

“Personale di Pittura di Fernando Longo”

Ass. Ars Et Vis

Sabato 7 / Domenica 8 Piazza Unità d’Italia /Viale V. Emanuele III

Mercatino dell’Artigianato e Antiquariato

Ass. Artigianando

Domenica 8 / Giovedì 12 (h. 21,30) Piazza delle Benedettine

“Estate all’Olmo XXVII Edizione”

Ass. di Servizi Culturali Confronto

Venerdì 13 (h. 20,30) Piazza delle Benedettine

Musical “Tutti insieme per Angela - I sogni son desideri”

Ass. Amici per la Cultura

Sabato 14 (h. 21,30) Chiostro di San Francesco

Fondi Music Festival - “Morricone’s Anthology

con Andrea Tassini (tromba) e Gabriele Pezone (pianoforte) Ass. Musicale Ferruccio Busoni

Lunedì 16 (h. 20,30) Piazza De Gasperi

Gianmarco Carroccia e Mogol in concerto

Martedì 17 (h. 20,30) Piazza De Gasperi

Concerto con Desirè Capaldo Ass. Musicale Ferruccio Busoni

Venerdì 20 (h. 20,30) Piazza De Gasperi

Concerto della Fanfara dei Carabinieri

Sabato 21 (h. 21,30) Piazza Sant’Anastasia

“A quoi ca sert l’amour”

Fonderia delle Arti- Signor Keuner

Sabato 21 (h. 17,00) Parco di Villa Cantarano

E... State e.... altro a Fondi

Ass. Pro Loco Fondi

Martedì 24 (h. 21,00) Piazza De Gasperi

Concerto “Gospel e dintorni”

Ass. Culturale - Musicale Art-monia

Venerdì 27 / Sabato 28 (h. 21,00) Piazza De Gasperi

Summer Day

Ass. Fondi Turismo

Sabato 28 (h. 20,00) Terrazzo Castello Caetani

700 Anni dalla morte di Dante: “Ad ammirar...le stelle

Ass. La Cinearte Produzioni

Domenica 29 (h. 20,30) Piazza De Gasperi

Fondi Music Festival “Concerto di Virginio”

Ass. Musicale Ferruccio Busoni

Settembre

Venerdì 3 (h. 19,30) Castello Caetani

“Storie vissute tra passato e presente”

Ass. Drappo dell’Assunta

Sabato 4 / Domenica 19 Chiostro di San Domenico

Fondi Film Festival XX Edizione

Ass. Giuseppe De Santis

Domenica 5 (Intera giornata) Centro Storico

“Vicol’Art” Ass. Drappo dell’Assunta

Lunedì 6 / Martedì 7 Piazza De Gasperi

Fondi Città Europea dello Sport 2023 (Cerimonia di presentazione della candidatura)

Sabato 11 (h. 18,30-20,30) Complesso S. Domenico

“Presentazione Storico, culturale, naturalistica del Lago di Fondi”

Ass. Pro Loco Fondi

Domenica 12 Piazza De Gasperi

“Progetto Cuore”

Ass. Progetto Cuore

Venerdì 17 / Domenica 19 (Intera giornata) Piazza de Gasperi

“Fondi Gourmet Village”

Red Carpet

Sabato 18 Castello Caetani

I camminatori della via Francigena “Road to Rome” Gruppo dei Dodici

Domenica 19 (h. 18,30) Palazzo Caetani

Fondi Music Festival Maurizio Moretta (pianoforte)