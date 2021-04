Fuori Stanza da Lettore a Lettore: due appuntamenti per parlare di libri on line

In questo periodo durante il quale incontri, rassegne e manifestazioni sono proibite da una serie di prescrizioni anti COVID-19, la libreria Fuori Quadro di Formia ha ideato un modo interessante per riunirsi e parlare in tempo reale di un libro in tutta sicurezza: Fuori Stanza ovvero l’incontro on line di un gruppo di lettura attraverso la piattaforma Google Meet.

In particolare due appuntamenti gratuiti pensati per il largo pubblico “Fuori Stanza da Lettore a Lettore” prevedono che due lettori “speciali” scelgano i libri da commentare insieme e conducano il dibattito.

Il primo appuntamento è in programma per venerdì 30 aprile alle ore 19:00 con “Maestoso è l’abbandono” di Sara Gamberini (Hacca Edizioni) scelto da Roberta De Marchis, ufficio stampa editoriale. Un romanzo di de-formazione: la storia di una ragazzina ipersensibile che diventa adulta non attraverso le tappe prosaiche della trama visibile della vita ma attraverso i percorsi segreti del sogno, quelli che scorrono sotto le cose caricandole di simboli e possibilità, trasformandole e salvandole dalla banalità del tempo.

Il secondo appuntamento è per il 27 maggio alle ore 19:00 con “Pensare come Ulisse” di Bianca Sorrentino (Il Saggiatore) scelto dal poeta e giornalista Simone Di Biasio. Nel ripercorrere le vicende degli eroi del mito, il libro porta a scoprire che le loro inquietudini non sono poi così distanti dalle nostre. Siamo figli di un secolo smarrito: bombardati da verità urlate e subito smentite, schiacciati dalle malattie e da una produttività senza fine, abbiamo perso il filo in quel labirinto che è il nostro mondo. La lettura dei classici può permetterci di abitare un’altra storia, riappropriarci della nostra.

Chiunque voglia partecipare non deve far altro che iscriversi inviando una email all’indirizzo assfuoriquadro@gmail.com