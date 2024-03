Giornate FAI di Primavera: tra Latina e Pontinia arrivano le Vie dell’Acqua

Tornano puntuali ogni anno le Giornate FAI di Primavera, nel fine settimana di sabato 23 e domenica 24 marzo oltre 750 luoghi in 400 città saranno visitabili a contributo libero, grazie ai volontari di 350 delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutte le regioni. La manifestazione, giunta alla sua XXXII edizione, permette di visitare a costi accessibili luoghi che di solito sono chiusi al pubblico o aprono solo in occasioni speciali come questa.

La Delegazione FAI di Latina propone al pubblico il progetto “Le Vie dell’Acqua”, ovvero l’apertura straordinaria di alcuni luoghi della bonifica tra Pontinia e Latina. Grazie alla collaborazione e il patrocinio del Comune di Pontinia e del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, si potranno visitare luoghi come il Palazzo Comunale di Pontinia, l’impianto Idrovoro di Mazzocchio, la Torre Idrica di Pontinia, il MAP Museo dell'Agro Pontino di Pontinia, la sede storica del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino a Latina.

Le visite guidate saranno realizzata grazie all’impegno della Delegazione FAI di Latina, dei ragazzi del FAI Giovani, del gruppo FAI Ponte fra Culture della delegazione e grazie all’importante partecipazione degli Apprendisti Ciceroni, studenti di varie scuole della provincia appositamente formati per raccontare al pubblico le caratteristiche dei luoghi da visitare.

I ragazzi che accompagneranno il pubblico durante le visite guidate sono studenti del liceo Manzoni, liceo Alighieri, istituto Vittorio Veneto, e liceo Majorana di

Latina; del liceo Ramadù di Cisterna, del liceo Da Vinci di Terracina e dell’istituto Rita Levi Montalcini di Sabaudia. Le visite guidate saranno anche in lingua inglese e tedesca.

L'appuntamento

È per sabato 23 e domenica 24 marzo dalle 10 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30.