Il Parco e la Commedia torna finalmente per la sua X edizione

Torna dopo lo stop forzato dello scorso anno la rassegna Il Parco e la Commedia, giunta alla sua X edizione, curata da Umberto Cappadocia e Gennaro Di Leva, promossa dalla Pro Loco Sabaudia, con i patrocini di Regione Lazio, Provincia di Latina, Città di Sabaudia, Parco Nazionale del Circeo, UILT- Unione italiana libero teatro e Consorzio Pro Loco Circe.

La rassegna, come è ormai tradizione, è ospitata nella cavea del Centro Visitatori del Parco Nazionale del Circeo, un luogo magico in cui teatro e natura si uniscono per creare un'atmosfera altrove irripetibile. Nel corso degli anni grandi personaggi dello spettacolo hanno solcato questo palco, avvicendandosi con tante realtà teatrali amatoriali e professionali.

Da sabato 24 luglio a domenica 8 agosto tornano dunque gli spettacoli in cavea, ben 17, che coniugheranno impegno e leggerezza, attualità e arte in un'esperienza che continua ad avvicinare le persone attraverso l'emozione e il pensiero.

Teatro, grandi classici e adattamenti moderni, spettacoli per bambini, tanta musica con l'estratto della rassegna Musica in Blu e la serata che vedrà protagonista Luca Barbarossa nel nuovo spettacolo Non Perdere Niente. Per la prima volta nella storia della rassegna saranno assegnati durante le 16 serate tre premi speciali intitolati a coloro che hanno da sempre creduto ne Il Parco e la Commedia sostenendolo fin dal primo anno o calcandone e illuminandone il palcoscenico. I tre premi portano il nome di Liliana e Damiano Carbonelli, Ilenia Lisi e Antonio Marone.

Sebbene la cavea durante le precedenti edizioni è sempre stata gremitissima, quest'anno nel rispetto delle norme sanitarie vigenti potrà ospitare soltanto la metà della sua capienza. Distanza e sicurezza per tutti saranno assicurate grazie al sostegno dell'ANC - Nucleo volontariato e protezione civile Sabaudia, dei soci dell'Atletica Sabaudia, dei consiglieri della Pro Loco Sabaudia e di tanti volontari.

Come è sempre stato, l'evento sarà a ingresso gratuito. Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00 eccenzion fatta per la serata di domenica 8 agosto che avrà inizio alle ore 19.00 con uno spettacolo dedicato al pubblico più giovane.

Il programma

Sabato 24 agosto

Sabato, Domenica e Lunedì regia di Angelo Grieco

Compagnia IPC Insieme per Caso - Roma

Domenica 25 luglio

Francesca da Rimini di Antonio Petito

Compagnia A.C.I.S il Sipario - Napoli

Lunedì 26 luglio

La notte di Medea regia di Danilo Proia

Con Elisabetta Femiano della Compagnia Il Gruppo dell'Arte - Latina

Martedì 27 luglio

Amore? ? Chi? di Ilaria Izzo

Compagnia Ass. Sarah Bernhardt - Roma

Mercoledì 28 luglio

Scambio di Persona all'Italiana di Giuseppe Della Misericordia

Compagnia Divieto di Affissione - Roma

Giovedì 29 luglio

Novecento di Alessandro Baricco

Compagnia Le Colonne - Sezze

Venerdì 30 luglio

Donne in Cerca di Guai regia di Riccardo Barbera

Compagnia Luci di Sere.. e Tu - Roma

Sabato 31 luglio

FB_Forever(e) di Anna Maria Scampone

Compagnia Purpurin - Priverno

Domenica 1 agosto

La Ressa dei Conti di Entica Corradini

Compagnia Gli Stupefatti - Roma

Lunedì 2 agosto

Louis & Fred - Louis Armstrong e Fred Buscaglione

The Scoop Jazz Band

Martedì 3 agosto

Federico dei Sogni di Germano Rubbi

Compagnia Florian Metateatro - Roma

Mercoledì 4 agosto

Prova Generale regia T. Marino

Compagnia Napul'è? Na - Sabaudia

Giovedì 5 agosto

Coppia Aperta, quasi Spalancata di Dario Fo e Franca Rame

Compagnia Opera - Ostia (RM)

Venerdì 6 agosto

Stasera Niente di Nuovo di De Papi

Compagnia On Broadway - Fondi

Sabato 7 agosto

Non Perdere Niente - Luca Barbarossa si racconta