Torna a Latina “Immersioni sonore”, la rassegna di eventi in spiaggia al sorgere del sole

Torna a Latina, con la sua terza edizione, “Immersioni sonore”, la rassegna di eventi in spiaggia al sorgere del sole. Tre appuntamenti, dal 22 al 29 agosto, in altrettante e diverse location sul lungomare di Latina, durante i quali si intrecciano performance musicali e letture di grandi pensatori.

“Immersioni Sonore è l’opportunità di lasciarsi trasportare in un viaggio conoscitivo delle intime aspirazioni dell’Uomo e del suo rapporto con la vita” spiegano gli organizzatori della rassegna che quest’anno è realizzata con il contributo del Comune di Latina, all’interno dell’iniziativa ViVaCiTà, Ri-Trovarsi in Equilibrio tra Arte e Spettacolo per fare Comunità.? La produzione è firmata LUOGO ARTE Event (Luogo Arte Accademia Musicale www.luogoarte.it) con la collaborazione di C.T.L. Lab di Latina, la direzione artistica di Flavia Di Tomasso e Dario Ciotoli; responsabile del settore teatro è invece Marco Lungo e dei testi Marilena Seminara.

Le prenotazioni

Gli eventi sono a ingresso libero con prenotazioni online o telefoniche. Le informazioni per ciascun evento sono sul portale online Eventbrite del Luogo Arte Accademia Musicale dove è anche preferibile segnalare la propria presenza. Per altre esigenze è a disposizione, scrivendo via whatsapp, il numero 328 8379615. Questo il link per prenotarsi online: https://www.eventbrite.it/o/luogo-arte-event- 10623102806

Il programma

Tre come detto gli appuntamenti.

Domenica 22 agosto 2021 - IL CASTELLO INTERIORE

Letture dal testo “Castello Interiore” di Santa Teresa D’Avila (1515-1582)?Attore: Marco Lungo?Concerto chitarristico del “Dimensional Trio”: Valentina Pellecchia, Gabriele Zanotti, Mirko Zanotti

Musiche di J.S. Bach (1685-1750), F. Couperin (1668-1733), T. Albinoni (1671-1751), G. Bizet (1838-1875).

Location: “Appeal Beach Double View” (primo chiosco)

ore 6.00: accoglienza, ore 6.30: concerto (ingresso libero)

Venerdì 27 agosto 2021 - IL SUONO DEL SILENZIO

Letture dal testo “La nube della non conoscenza”, Anonimo del XIV secolo?Attore: Marco Lungo?Concerto di violino assolo: Flavia Di Tomasso?Con la partecipazione straordinaria di Monica Colabattista, Gong Master

Musiche di J.S. Bach (1685-1750) e improvvisazioni

Location: Quarto Chiosco “da Umberto”

ore 6.00: accoglienza, ore 6.30: concerto (ingresso libero)

Domenica 29 agosto 2021 - CONTEMPLAZIONI

Letture dal testo “La contemplazione di Dio”, Guglielmo di Saint-Thierry (1085-1148) Attore: Marco Lungo?Concerto di fisarmonica assolo: Cristiano Lui?Trascrizioni e composizioni originali per fisarmonica

Location: Quinto Chiosco (lato lago)

ore 6.00: accoglienza, ore 6.30: concerto (ingresso libero)