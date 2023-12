Natale al cimitero: torna per l’VIII edizione “In alto i nostri cuori”

Torna per la sua VIII edizione la manifestazione “In altro i nostri cuori” un modo per sentire vicine le persone care che non ci sono più durante il periodo natalizio.

La manifestazione, che si tiene nel piazzale antistante al cimitero di Latina, consiste nel lancio di una lanterna con su scritto un messaggio da far arrivare lassù ai cari estinti: un augurio, un pensiero, un saluto in un momento dell’anno in cui si sente ancora di più la loro mancanza.

Tutti possono partecipare portando con sé una lanterna da lanciare in cielo col proprio messaggio domenica 17 dicembre alle ore 17.30, oppure appendendo una pallina sull’albero di Natale allestito all’interno del cimitero.