Teatro a Merenda: seconda tappa di In Viaggio con Dante a Opera Prima

Torna per il suo secondo appuntamento la mini rassegna In Viaggio con Dante che Agnese Chiara D’Apuzzo e Zahira Silvestri che accompagneranno grandi e piccini tra i versi intramontabili del Vate.

Dopo aver percorso i gironi dell’inferno in compagnia di Dante e Virgilio, si proseguirà con il Purgatorio nel viaggio nei tre regni dell’aldilà. Come per il primo appuntamento ci si imbatterà nei personaggi che con incredibile fantasia e arguzia Alighieri ha saputo pennellare e che la compagnia Opera Prima saprà mirabilmente portare in scena per il divertimento di tutta la famiglia.

L’appuntamento

È per sabato 16 marzo alle ore 11.00 presso il Teatro di Opera Prima a Latina. Per informazioni e prenotazioni sono a disposizione i numeri 347 7179808 e 331 7872869.