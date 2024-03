Anteprima Jazzflirt: a Formia il concerto del Zamuner duo

Torna a Formia per la sua XX edizione il Jazzflirt e in occasione della Giornata Internazionale della Donna presso la Sala Falcone Borsellino si terrà un’anteprima del festival con il concerto dello Zamuner Duo.

Sabato 9 marzo alle ore 21.00 si esibiranno i due talentuosi cugini Zamuner Emilia alla voce e Paolo al pianoforte proponendo un repertorio di musica internazionale riarrangiata dal duo e arricchito da improvvisazioni e divagazioni.



Un concerto che racconta attraverso la musica un percorso di vita dei musicisti, i loro viaggi, le lingue imparate e le culture conosciute.

Emilia Zamuner, ha studiato canto jazz presso il Conservatorio di Napoli laureandosi con lode in canto e composizione jazz. Si è esibita in prestigiosi festival, tra cui Umbria Jazz, Lucca jazz donna. Ha collaborato, tra gli altri, con Karima, Pietro Condorelli, Marco de Tilla, Andrea Rea, Sandro Deidda, Aldo Vigorito, Giuseppe La Pusata, Massimo del Pezzo, Mariano Rigillo, Sebastiano Somma. Attualmente è docente di canto jazz al Conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno e ideatrice e direttore artistico della rassegna Pignatelli in Jazz e collabora con il sassofonista Daniele Sepe in numerosi progetti.

Paolo Zamuner, nato a Napoli, si approccia presto allo studio del pianoforte sotto la guida del maestro Maione, si appassiona alla musica d'improvvisazione e inizia a studiare con la pianista e jazzista americana Carmel Rossini. Prosegue i suoi studi, suonando in diverse formazioni, segue un corso di perfezionamento ritmico con il percussionista americano Karl Potter, con il quale si esibirà in diverse manifestazioni. Successivamente studia pianoforte jazz al conservatorio di Napoli San Pietro a Majella sotto la guida del M ° Francesco D’Errico, e segue i corsi di improvvisazione diretti da Barry Harris. Nel 2016 consegue la laurea triennale in musica jazz con il massimo dei voti e la lode. Ha fatto tournée in Italia e all’estero fra le rassegne più importanti Italiane collaborando con grandi musicisti.

L’appuntamento

È dunque per sabato 9 marzo alle ore 21.00 presso la Sala Falcone Borsellino a Formia. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per informazioni sono a disposizione i numeri 338-6924358 e 335-7049919.