Latinafiori compie 27 anni: in programma una giornata intera di festa

Sembra ieri quando il quartiere Europa prendeva forma attorno al cantiere del grande centro commerciale Latinafiori che veniva edificato e invece sono passati ben 27 anni.

Per celebrare questo importante anniversario Latinafiori organizza una giornata di festa per tutti i visitatori: sabato 16 settembre dalle 10.15 alle 20.00 ci sarà divertimento per grandi e piccini.

Tante mascotte beniamine dei bambini come Masha e Orso e Sonic che passeggeranno nel centro commerciale per fare foto e scambiare abbracci con i più piccini in ben sette momenti diversi della giornata. Per scattare la foto con le mascotte sarà sufficiente mostrare l’apposito pass e munirsi di un dispositivo per scattare le foto.I pass per le foto saranno disponibili a partire da lunedì 11 settembre presso la direzione del Centro Commerciale Latinafiori dalle 9:00 alle 12:00, oppure potranno essere ritirati direttamente il giorno dell'evento per info 0773484848.

Tra i tanti eventi sul palco posizionato nel piazzale del Seminatore ci sarà anche lo spettacolo gratuito con protagonista Biagio Izzo, un travolgente monologo che farà ridere a crepapelle il pubblico.

Come è tradizione alle 18.30 la festa raggiungerà il suo culmine con un momento sempre atteso e amato dai cittadini: il taglio della torta di compleanno del Centro Commerciale Latinafiori che vedrà partecipe lo stesso Biagio Izzo.

L’appuntamento

È per sabato16 settembre dalle 10.15 alle 20.00 presso il Centro Commerciale Latinafiori.