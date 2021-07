Letture al tramonto: incontro con gli autori pontini al mare

Il connubio perfetto: il mare e un buon libro per rilassarsi, da questo alle “Letture al Tramonto” il passo è breve.

La rassegna Letture al tramonto è organizzata dalla casa editrice Atlantide diretta da Dario Petti e ospitata presso lo splendido stabilimento balneare Appeal Double View (primo chiosco a sinistra sul lungomare di Latina).

Tanti appuntamenti fino a settembre ad allietare i giovedì estivi al calare del sole, intorno alle ore 19.00 per parlare insieme del territorio pontino, per far conoscere ai turisti e ai cittadini luoghi da visitare, storie da conoscere, esperienze da fare.

Tra gli appuntamenti si segnala anche la presentazione de La Strada del Mare, nuova fatica letteraria del premio Strega Antonio Pennacchi, che giovedì 8 luglio sarà affiancato dal giornalista pontino Alessandro Panigutti.

L’appuntamento

È dunque il giovedì alle ore 19.00 presso lo stabilimento Appeal.

Il calendario degli appuntamenti:

24 giugno

“Camerata Addio"

Pierluigi Felli

1 luglio

“Storie Di Pietra Ed Acqua La Preistoria Nell'agro Pontino

Marco Mastroleo

8 luglio

“La Strada Del Mare"

Antonio Pennacchi

15 luglio

“Viaggi Nell'agro Pontino. Vita Vitis Vinum”

Antonio Scarsella - Mauro D'arcangeli

22 luglio

“The Lake"

Giusto Senese

29 luglio

“Il Gunsolo”

Floriana Giancotti

5 agosto

“Con Gli Occhi Di Una Donna. Lelia Caetani Storia Di Una Principessa"

Clementina Corbi

12 agosto

“Ninfa Eterna Metafora Del Tempo Sospeso. Il Giardino Segreto Di Donna Lelia"

Alessandra Corvi

19 agosto

“Api Days. Viaggio nella fabbrica del miele”

Marco Mastroleo

26 agosto

“Pragma”

Alessandro Reale

