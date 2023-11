La Linea del Colore: nuovo appuntamento all’ OmniArt OpenGallery

Proseguono gli eventi artistici presso la OmniArt OpenGallery, il nuovo spazio espositivo di via Legnano con la mostra “La linea del colore” a cura di Marianna Scuderi che vede in esposizione le opere delle artiste Francesca Cinquegrana e Dalia Valdez.

Le due artiste esporranno opere diverse tra loro ma accomunate da linee e colori creativi ed espressivi. Si potranno ammirare dipinti, sculture, installazioni e opere realizzate con l’aerografo, tutte concentrate sulla rappresentazione e l’uso di linee e colori come elementi chiave per trasmettere concetti, emozioni e storie di entrambe le artiste. Le opere spaziano da astratte a figurative attraversando una vasta gamma di stili artistici che vanno dal realismo all’arte concettuale.

La mostra sarà inaugurata martedì 7 novembre alle ore 18.00 alla presenza delle artiste, della curatrice e della critica d’arte Laura Cianfarani.

Francesca Cinquegrana studia pittura con il maestro Giuseppe Di Salvo, successivamente si avvicina all’acquerello, studiando con il maestro Valerio Libralato. Approfondisce la pittura con l’aerografo con il maestro Mario Romani, conseguendo il Diploma avanzato di aerografia e custom. Con l’associazione AIR (Aerografisti Italiani Riuniti) espone in tutta Italia (Ravenna, Modena, Bari e Roma). Tiene corsi di aerografia a Milano, Padova, Roma, Giovinazzo e Latina.

Dalia Valdez, artista messicana appassionata di arte azteca per la ricchezza e l’unicità di linguaggio, è profondamente legata al suo Paese pur vivendo all’estero, ma è anche affascinata dal classicismo rinascimentale e dall’astrattismo e l’arte contemporanea. Il suo percorso artistico si caratterizza per la continua sperimentazione di linguaggi, tecniche e uso di materiali diversi. È scultrice e pittrice ha esposto in diverse occasioni a Roma e in altri paesi esteri.

La mostra è aperta fino al 18 novembre dal martedì al venerdì dalle 16 alle 20 e il sabato dalle 10 alle 14. Venerdì 10 novembre ci sarà l’ormai consueto appuntamento con l’AperiArt, aperitivo artistico organizzato in collaborazione con l’enoteca “PB-Per bere. Vino e distillati”.