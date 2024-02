Alla OmniArt la collettiva Living in colors

Prende il via alla galleria OmniArt di Latina Living in colors – prima edizione, una mostra della durata di tre mesi che vedrà in esposizione le opere di ben 13 artisti pontini e non.

Una esposizione che varia nelle tecniche, nei linguaggi e negli stili, infatti i percorsi degli autori delle opere esposte hanno il tratto comune di utilizzare in maniera particolare il colore.

Il colore diventa un mezzo che mette in comunicazione osservatore e artista, trasmettendo emozioni, sensazioni, memorie e molto altro ancora.

In esposizione si potranno ammirare opere di Valentin Timofte e Salvatore Vitale, maestri indiscussi dell’arte pontina che hanno influenzato molti degli artisti venuti dopo, e inoltre opere di Pasquale Simonetti e Sergio Gotti. Oltre a questi ospiti speciali si troveranno in mostra opere di Michele Volpe, Umberto Trani, Marianna Scuderi, Mario Spagnoli, Vincenzo Bianchi, Andreas, Emanuela Del Vescovo, Alfredo Cattai, Alberto Serarcangeli, Lacramioara Hatmanu, Stefano Scolart.

La mostra, a cura dell’artista Marianna Scuderi, sarà presentata dalla storica e critica d’arte Sara Taffoni e il pubblico sarà allietato dalla fisarmonica di Loris Cimini.

L’appuntamento

È per venerdì 2 febbraio alle ore 18.00 per l’inaugurazione. La mostra sarà aperta per tre mesi dal martedì al venerdì dalle 16 alle 20 e il sabato dalle 10 alle 13.