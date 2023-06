domenicalmuseo: ingressi gratuiti nei luoghi della cultura

Orario non disponibile

Prosegue l’iniziativa #domenicalmuseo promossa dal Ministero della Cultura grazie alla quale ogni prima domenica del mese si entra gratuitamente nei musei e luoghi della cultura che aderiscono al progetto.

Una iniziativa inclusiva che, in questo periodo di grave crisi economica, apre le porte di luoghi splendidi anche a chi non può permettersi di pagare il prezzo del biglietto. Infatti nel mese di maggio si sono registrati in Italia oltre 300.920 ingressi.

Anche diversi luoghi della cultura della provincia pontina aderiscono all’iniziativa.

L’appuntamento

È per la giornata di domenica 4 giugno, è consigliabile consultare i siti dei vari luoghi della cultura per verificare se è prevista la prenotazione.

#domenicalmuseo nella provincia pontina

Abbazia di Fossanova - Priverno

Dalle 8.30 alle 19.30

Cappella dell'Annunziata – Cori

Dalle 8.00 alle 18.00

Comprensorio archeologico e Antiquarium di Minturnae e Ponte Real Ferdinando – Minturno

Dalle 8.30 alle 19.30

Museo archeologico nazionale di Formia

Dalle 8.30 alle 19.30

Museo archeologico nazionale di Sperlonga e Area archeologica

Dalle 8.30 alle 19.30