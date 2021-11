Bianco Priverno: tutte le iniziative per Natale e Capodanno

Orario non disponibile

Anche Priverno si appresta a festeggiare il Natale: dal 3 dicembre fino al 9 gennaio il centro storico sarà sede di un originale percorso di installazioni luminose che rederanno magici vicoli, piazze e scorci del borgo medievale.

Ricco il calendario di eventi di Bianco Priverno che allieterà il periodo natalizio: spettacoli musicali, teatrali, cinema, presepi, canti tradizionali e gospel, mostre, attività per bambini, i grandi eventi per i giovani, e poi il connubio tra sociale, arte, lettura, gioco e poesia tra i banchi letterari della Biblioteca Comunale.

Si partirà con sprint con la Babbo Running, la corsa sociale degli atleti delle palestre e associazioni in una vivace staffetta tinta di orde di cappelli rossi fino ad arrivare a volteggiare nella pista di pattinaggio dell'inimmaginabile Villaggio di Ghiaccio di Parco Europa, che sarà seguita dall’Augurio più lungo, la cittadinanza di prepari a battere il guinness dei primati con la tavolata lunga 1 km da una Porta all'altra del Paese, fatta di tanti simpatici babbi natale ad assaporare l’interminabile merenda dal gusto tradizionale.

Nella piazza del Comune si vivrà la magia del Natale con il Fantastico Villaggio degli Elfi, dove i bambini potranno incontrare folletti, fate e gnomi e nella ludoteca Lucignolo spunterà, come per magia, la Bottega del Giocattolo dove poter donare i propri giochi e far felici i bambini meno fortunati.

Le sorprese non finiscono qui perché anche il Castello di San Martino sarà calato nell’atmosfera del Natale con splendide luminarie che animeranno il parco, mentre all’interno del castello si potrà passeggiare tra stand enogastronomici e mercatini natalizi gustando musica dal vivo, animazione per i bambini, esposizioni d’arte e tanto altro ancora.

Anche il Borgo di Fossanova celebrerà il Natale con il Christmas Show, un musical portato in scena dai giovani talenti cittadini che si terrà presso l’Auditorium Infermeria dei Conversi.

Anche i Musei Archeologici di Priverno organizzeranno una serie di attività per festeggiare insieme il Natale e aperture straordinarie serali.

A concludere in bellezza quest’anno, per niente facile, arriverà il Capodanno in Piazza a riportare un po' di divertimento.