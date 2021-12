Natalis 2021: tanti eventi festivi nel borgo antico di Sperlonga

Anche nello splendido borgo antico di Sperlonga pieno di luci e addobbi si festeggia il Natale con una serie di iniziative, Natalis 2021, organizzate dal Consorzio Sperlonga Turismo con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Sperlonga.

Dal 6 dicembre al 6 gennaio ci saranno eventi per tutti i gusti e per tutte le età: dai suggestivi allestimenti presepiali al porto e quello di Nonno Vincenzo presso l’auditorium comunale, al mercatino di Natale, dagli spettacoli dal vivo al Capodanno in piazza e tanti appuntamenti dedicati ai più piccini.

Molti gli eventi dedicati agli sportivi con il “Mundialito” - Torneo di calciotto Natalizio che si terrà dal 14 al 30 dicembre presso il Centro Sportivo del Comune di Sperlonga; la XIII edizione del “Rally di Sperlonga” nei giorni 17 e 18 dicembre; il Quadrangolare di pallavolo femminile presso il Centro Sportivo del Comune di Sperlonga che si terrà il 23 dicembre e sempre nello stesso impianto, il giorno 24, ci sarà il tradizionale appuntamento con il “Christmas Sport IV Il Natale degli Sportivi”.

Tanti gli appuntamenti dedicati ai bambini: con la Consegna letterina a Babbo Natale l’11 dicembre fino ad arrivare alle “Letture Natalizie per bambini” che si terranno il 12 dicembre, la tombolata dei piccoli il 19 dicembre e molti altri eventi.

Non mancheranno l’arte e la musica: sabato 18, in piazza Fontana, “Balli di gruppo con Max e Angelo”, mentre domenica 19 dicembre, presso il centro sportivo, appuntamento con “Christmas Dance Desio”, saggio di danza di Natale. Giovedì 23 dicembre sarà la volta dello spettacolo musicale “Le stelle della musica” in piazza Europa. Appuntamento imperdibile infine giovedì 30, all’auditorium comunale con “The Sweet Sound Gospel Choir” - Concerto Di Natale Dirige: Fiorella Iodice.

Come è tradizione la notte del 31 dicembre si festeggerà in piazza l’arrivo dell’anno nuobo con l’appuntamento in piazza Europa con lo spettacolo “Dove eravamo rimasti? - Capodanno con Radio Show Italia 103.5”.

Il programma degli eventi a Sperlonga:

lunedì 6 dicembre

Il presepe del porto di Sperlonga

Esposizione per tutte le feste natalizie

ore 16:00 - Inaugurazione al Porto di Sperlonga

mercoledì 8 dicembre

Il presepe di Nonno Vincenzo

Esposizione per tutte le feste natalizie

ore 16:00 - Ex Chiesa Sanctae Mariae de Spelonche

Mercatino di Natale

Centro Storico - Piazza Europa

sabato 11 dicembre

Mercatino di Natale

Centro Storico - Piazza Europa

Consegna letterina a Babbo Natale

Piccolo Ranch passeggiata sul pony

dalle ore 15:00 alle ore 16:30 - pista di pattinaggio

domenica 12 dicembre

Mercatino di Natale

Centro Storico - Piazza Europa

Letture Natalizie per bambini

ore 11:00 - pista di pattinaggio

La banda di Babbo Natale

Spettacolo itinerante ore 15:00 - Piazza Europa

da martedì 14 a giovedì 30 dicembre

Mundialito Torneo di calciotto Natalizio

Centro Sportivo Comune di Sperlonga

venerdì 17 e sabato 18 dicembre

Rally di Sperlonga XIII edizione

wwvv.rallydisperlonga.it

Sabato 18 dicembre

Mercatino di Natale

Centro Storico - Piazza Europa

Balli di gruppo con Max e Angelo

ore 15:00 - Piazza Fontana

Domenica 19 dicembre

Mercatino di Natale

Centro Storico - Piazza Europa

Tombolata per bambini

ore 15:00 pista di pattinaggio

Christmas Dance Desio

Saggio di danza di Natale ore 16:00 - Centro Sportivo Comune di Sperlonga

giovedì 23 dicembre

Le Stelle della musica Spettacolo musicale ore 15:00 - Piazza Europa

Quadrangolare di pallavolo femminile

dalle ore 14:30 alle ore 22:00 Centro Sportivo Comune di Sperlonga

Christmas Sport IV Il Natale degli Sportivi Centro Sportivo Comune di Sperlonga

giovedì 30 dicembre

The Sweet Sound Gospel Choir

CONCERTO DI NATALE Dirige: Fiorella Iodice ore 18:30 - Chiesa Santa Maria Assunta in Cielo

venerdì 31 dicembre

Capodanno in piazza Spettacolo musicale ore 23:00 - Piazza Europa

domenica 3 gennaio

Spettacolo musicale

ore 15:00 - pista di pattinaggio

Torneo di burraco

ore 17:30 - Centro Polivalente (Anziani) Panettone e spumante

lunedì 4 dicembre

Tombolata

ore 17:30 - Centro Polivalente (Anziani) Panettone e spumante

Mercoledì 6 gennaio

La Befana in pista spettacolo del Mago Sopino

ore 11:00 - pista di pattinaggio