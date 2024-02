A Latina il Nicola Borrelli Quartet in concerto

Consueto l’appuntamento domenicale con il jazz al Geena di Latina con la stagione invernale della rassegna curata dalla 52nd Jazz.

A esibirsi sarà il Nicola Borrelli Quartet che proporrà al pubblico una serie di brani originali, sia le composizioni registrate con il Triology Trio che nuovi brani nati per questo quartetto.

Accanto a Nicola Borrelli ci saranno il sassofonista Massimiliano Filosi, e i due compagni di viaggio da oltre vent’anni Erasmo Bencivenga al piano e Giorgio Raponi alla batteria, con i quali Borrelli ha dato vita alla 52nd Jazz.

Nicola Borrelli contrabbassista jazz, chitarrista, compositore e arrangiatore e? nato a Latina nel 1970. Musicista sin dal 1986 ha svolto gli studi di armonia a New York con lo storico pianista Barry Harris ed e? stato allievo del chitarrista americano Chuck Wayne, grande innovatore della chitarra jazz. Ha collaborato come side-man in vari progetti musicali al fianco di numerosi musicisti quali, Steve Grossman, Tom Kirkpatrick, Bob Mover, Agostino Di Giorgio. Tra le altre prestigiose collaborazioni: Irio de Paula, Bobby Watson, Vince Benedetti, Joel Holmes, Nicola Arigliano, Tony Castellano, Larry Smith, Gianni Sanjust, Kristian Jorgensen, Ole Jorgensen, Jens Sondergaard, Carlo Atti, Enrico Bracco, Gianni Savelli, Aldo Bassi, Riccardo Biseo, Luigi Grasso, Pasquale Grasso, Michael Rosen, Roberto Gatto, Fabio Zeppetella, Elisabetta Antonini, Giovanni Amato, Pietro Iodice, Melissa Freire e molti altri.

Erasmo Bencivenga all’età di 14 anni inizia a suonare nei diversi locali della citta?, costituendo e partecipando a diverse formazioni musicali che hanno animato e animano la vita culturale pontina. Dopo un periodo iniziale di studio del pianoforte classico e dell’armonia, ha studiato arrangiamento jazz presso il Conservatorio “L. Reficie” di Frosinone. Nello stesso periodo ha suonato nella orchestra jazz del Conservatorio e nel coro Gospel “New Spiritual Singer”. Si e? laureato con lode n musica jazz presso il conservatorio di Latina “O.Respighi”. Ha suonato in Italia e all’estero in diverse formazioni e con diversi musicisti italiani e stranieri. Nel 2001 ha fondato con Nicola Borrelli al contrabbasso e Tommaso Tozzi alla batteria il “Triology Jazz Trio” con cui oltre ad esibirsi in diversi festival di jazz e locali di ogni parte d’Italia, ha registrato due cd. Nel 2017 ha fondato l’Erasmo Bencivenga jazz Trio insieme a Nicola Borrelli e Giorgio Raponi.

Giorgio Raponi inizia all’eta? di 10 anni con la chitarra classica e il canto. Verso i 13 anni la passione per la batteria prende il sopravvento. A 15 anni inizia la carriera professionale come batterista di una band "progressive" che suona proprie composizioni con la quale rimarra? per circa quattro anni. Negli anni successivi suona in formazioni Jazz & Funk in vari club romani. Parallelamente all’attivita? di batterista, Giorgio, continua a perseguire l'altra grande passione per il canto esibendosi con formazioni R&B e Jazz. Oltre alle performance nei club, partecipa come batterista a vari programmi televisivi. Dal 2015 torna alle origini dedicandosi esclusivamente allo studio del Jazz collaborando con bravissimi musicisti della scena nazionale e internazionale.

Massimiliano Filosi, diplomato in sassofono al Conservatorio “O.Respighi” di Latina nel 1999, nel 1994/95 partecipa ai seminari estivi della Berklee College of music di Boston durante la rassegna musicale Umbria Jazz. Nel corso della sua esperienza professionale ha collaborato sia in studio che live con importanti musicisti. Dal 2004 al 2008 numerosi sono i concerti con “Parco della Musica Jazz Orchestra” diretta da Maurizio Giammarco e con l’Orchestra Nazionale del Jazz.

In studio ha registrato numerose colonne sonore per il cinema e la tv. Dal 2002 a oggi collabora stabilmente con la Rai, Radio Televisione Italiana, in qualita? di strumentista orchestrale partecipando a oltre 40 produzioni televisive con i piu? importanti direttori d’orchestra. È stato in tour con Gloria Gaynor e con Massimo Ranieri. Si e? esibito in importanti Festival Jazz.

Come sempre durante il concerto si potranno ammirare i quadri in esposizione al Geena, questa settimana si tratta della personale di Alessandra Chicarella a cura di Fabio D’Achille e il suo MAD – Museo d’Arte Diffusa.

L’appuntamento

È dunque per domenica 4 febbraio alle ore 18.00 presso il Geena di Latina. Per informazioni e prenotazioni è a disposizione il numero Whatsapp 350.1843609.