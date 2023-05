Notte Europea dei Musei nella provincia pontina

Torna la Notte dei Musei l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura grazie alla quale sarà possibile visitare i musei che aderiscono all’iniziativa in orario serale e a prezzo contenuto.

La Notte Europea dei Musei è stata istituita per la prima volta in Francia nel 2005 con il patronato del Consiglio dell'Europa, dell'ICOM e dell'UNESCO ed è stata ben presto estesa in tutta Europa, l’iniziativa permette a chi durante il giorno, anche nel fine settimana non può recarsi nei Musei. Le visite guidate sono spesso accompagnate da eventi culturali di vario genere, dai concerti alle presentazioni di libri.

Anche nella provincia pontina alcuni luoghi della cultura saranno aperti in orario straordinario e il biglietto di ingresso avrà il costo simbolico di 1 euro.

Tra le strutture aderenti il Museo Archeologico Nazionale e Area Archeologica di Sperlonga che nella serata di sabato 13 maggio sarà aperto fino alle 22.30; Comprensorio archeologico e Antiquarium di Minturnae e Ponte Real Ferdinando che sarà aperto fino alle 23.00; il Museo Archeologico Nazionale di Formia, anch’esso aperto fino alle 23.00 che ospiterà alle ore 21.00 un intrattenimento musicale a cura degli studenti della III D dell’Istituto Alighieri Formia-Ventotene seguito dalla visita guidata al museo.

L’appuntamento

È dunque per sabato 13 maggio fino a notte inoltrata a Sperlonga, Minturno e Formia.