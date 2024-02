Il Collettivo Spontaneo Donne festeggia il primo anno di attività: tanti appuntamenti a Latina

Sul finire del 2022 è nato il Collettivo Spontaneo Donne di Latina: a seguito della visione condivisa del docu-film Lunàdigas, nel quale vengono presentate le cene delle donne attive in varie città italiane, è nata anche a Latina la Cena delle Donne.

Si tratta di un incontro mensile riservato alle donne e alle persone che si sentono tali, uno spazio protetto e rispettoso delle differenze nel quale, sedute in cerchio, si condividono, insieme al cibo, le proprie esperienze, emozioni e riflessioni.

Una sorta di “cerchio magico” in cui si ascolta e non si giudica, si dibattono temi di attualità e si coltiva la consapevolezza. Ognuna porta qualcosa da mangiare o da bere, preparato o acquistato, pensando anche a persone vegetariane e vegane, in porzioni ridotte per 2-3 persone.

Da giovedì 15 a domenica 18 febbraio presso lo Spazio Quartiere Nicolosi il Collettivo festeggia il primo anno di attività e lo fa con tanti appuntamenti dal titolo “Ogni giorno decostruiamo il patriarcato”: arte, cinema, libri, laboratori, letture, incontri, quattro giorni di dibattito, cultura e convivialità.

Il programma della rassegna

Giovedì 15 febbraio 2024 ore 18.30

Cena delle donne: un anno di incontri e riflessioni per decostruire il patriarcato.

Venerdì 16 febbraio 2024 ore 18.30

Incursioni

Lavinia Bianchi, docente universitaria, pedagogista femminista intersezionale e co-fondatrice del Collettivo Primo Contatto dialoga con Nicoletta Nesler, autrice documentarista, attivista femminista e co-regista di Lunàdigas: le loro incursioni spaziano dagli studi sul tokenism, all'educazione come pratica di libertà di bell hooks, ai temi raccolti nell'archivio vivo del progetto Lunàdigas.

Con la partecipazione di Silvia Moretti, archivista e progettista, e di Daniela Travaglini, traduttrice e curatrice dei sottotitoli di tutto il progetto Luandigas. (www.lunadigas.com)

Sabato 17 febbraio 2024 ore 14.30-19.30

Siamo foresta - Laboratorio di Libri d'artista in connessione.

Papiro incontra il Collettivo Spontaneo Donne Latina.

I Laboratori del Fare Condiviso di Papiro nascono dall’unione di energie, competenze, visioni e sperimentazioni di quattro donne e artiste pontine: Jamila Campagna, Francesca Lavagnini, Simona Strozzi e Martina Calvacca, consapevoli della potenza e bellezza che si ottengono facendo rete, collaborando e condividendo.

Attraverso tre differenti tecniche artistiche - stampa botanica, cianotipia, collage - chi partecipa sarà accompagnat? nella realizzazione di un libro d’artista, concepito come il risultato finale di un viaggio introspettivo sul binomio Natura-Femminile.

Costo 35 euro.

Prenotazioni al 333.2234612

Domenica 18 febbraio 2024 dalle ore 10.30 alle 12.00

Io sono il drago – lettura teatralizzata e laboratorio per persone bambine a cura di Chiara Agresti e Ilaria Sabatini di “Tre mamme per amiche”

Consigliato dai 6 anni in su

Costo 12€ a persona bambina / 10€ per fratelli/sorelle/amich*

È consigliata la presenza del genitore

Prenotazione 329.6294466

ore 15.00-18.00

Sacrificio - Storie di violenza sulle donne di Patrizia Santangeli.

L'installazione audiovisiva di Patrizia Santangeli, autrice e regista indipendente, offre l'occasione per conoscere in maniera diversa un tema attuale e complesso: il progetto multidisciplinare prevede anche una raccolta fondi per sostenere la diffusione di Sacrificio.

https://www.patriziasantangeli.it/sacrificio/

ore 18.30-19.00

Letture ad alta voce di Nicoletta La Terza, donatrice di voce, dei brani scelti dalle donne del Collettivo Spontaneo Donne Latina.

Abbiamo sperimentato che leggere ad alta voce è un bel modo di dare e ricevere, di esprimere e condividere emozioni. L’idea di proporre la lettura ad alta voce di alcuni brani scelti durante la Cena delle donne nasce dal desiderio di allargare il nostro cerchio.

ore 19.30

Aperitivo condiviso

Festeggiamo insieme un anno di attività: porta anche tu qualcosa da bere e da mangiare per ricreare l'atmosfera delle cene condivise!