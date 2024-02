Un cast tutto al femminile per l’Otello in scena al teatro D’Annunzio

Prosegue la stagione di prosa del Teatro D’Annunzio di Latina organizzata dal Comune di Latina in collaborazione con ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto dal MIC Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio.

In scena giovedì 15 febbraio una particolare versione di uno dei grandi classici del teatro di tutti i tempi Otello, in questa versione con traduzioni e drammaturgia di Letizia Russo, regia di Andrea Baracco e un cast tutto al femminile composto da Valentina Acca, Flaminia Cuzzoli, Francesca Farcomeni, Federica Fresco, Viola Marietti, Federica Fracassi nel ruolo di Iago, Ilaria Genatiempo nel ruolo di Otello e Cristiana Tramparulo nel ruolo di Desdemona.

Un testo che non smette mai di insegnare, con la sua iconicità e la profondità della riflessione sulla natura umana, sulle sue debolezze, sull’esistenza del male e il modo in cui ogni essere umano ci si approccia. Personaggi emblematici che in questa versione del dramma portano allo sguardo dello spettatore un ulteriore chiave di lettura del testo shakespeariano: un parallelo tra vita e teatro. La loro affinità è sottolineata dalle trame intessute dal perfido Iago, che affida una parte a ciascun personaggio e lo fa agire come lui stesso ha preordinato e la parola diventa uno strumento che non si limita a descrivere la realtà, ma la crea dandole la forma che l’interlocutore vuole.

Anche la particolare scelta di un cast al femminile è, secondo la volontà del regista, un voluto sovvertimento del teatro elisabettiano “Non si tratta di una scelta estetica. Ma poetica – afferma Andrea Baracco – è un inganno, per liberare lo sguardo del pubblico dai pregiudizi sulla storia e i suoi temi, e lasciarsi attraversare dalla terribile consapevolezza che chiunque di noi può, un giorno, trovarsi a giocare il ruolo della vittima o del carnefice, se volontà, fragilità e caso si trovano allineati come astri di una costellazione”.

L’appuntamento

È dunque per giovedì15 febbraio alle ore 21.00 presso il Teatro D’Annunzio. I biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone e presso il botteghino del teatro aperto giovedì e venerdì ore 16-19; sabato ore 10-13 e 16-19. Per informazioni sono a disposizione il numero 0773 652642 e l’indirizzo email teatrodannunziolatina@gmail.com