Painting, Boschi e Paesaggi: la personale di Gabriele Casale alla Benacquista Assicurazioni

Nuovo appuntamento con l’iniziativa “2021 with Contemporary Art” ideata e realizzata da MAD museo d’arte diffusa in collaborazione con Benacquista Assicurazioni, AssiB Underwriting ed alte società del Gruppo Benacquista.

A partire dalla realizzazione di un calendario artistico del 2021, si è deciso di portare negli accoglienti locali della Benacquista assicurazioni l’artista di ogni mese in una mostra personale. Dunque dal 28 giugno al 31 luglio sarà la volta delle splendide tele realizzate da Gabriele Casale nella personale Painting, Boschi e Paesaggi.

La mostra a cura di Fabio D’Achille propone una serie di opere che sono vere e proprie poesie visive. Un’immersione d’arte nella ricerca di pace attraverso la natura, che ben sanno descrivere le parole della storica dell’arte Francesca Piovan:

“Osserva. Respira. Immergiti. Ascolta.

Suoni e voci di un primordiale contatto, colori di un equilibrio perfetto.

La pace, anelata, ridestata. Brama, mai paga, di quiete.

Le poesie visive di Gabriele Casale sono moti verso l’alto, elevazione dello sguardo, ammirazione in verticale. In silenzio e nella meraviglia.

La memoria affettiva si desta, riconosce luoghi che furono teatro di emotivi racconti, di passeggiate solitarie, di solitudini emozionali.

“Boschi e Paesaggi” come fedeli compagni, ritratti con maestria e sapiente rispetto.

Rarefatte atmosfere, ove il colore supera il segno, convergenti in una lirica astrazione.

La grandezza della Natura. Celebrata da secoli, antica ambizione di fermarla ed imprimerla in quel “per sempre” fatto di umane e fragili velleità.

La grandezza della Natura . Come creatura divina, bella Donna tra le più belle. Meravigliosa e accogliente Madre.

Colori e pennellate ritmate al suono di quelle voci melodiche, come remota nenia di un luogo arcaico”.

L’appuntamento

È dunque dal 28 giugno al 31 luglio negli orari di apertura degli uffici della Benacquista Assicurazioni.

