Pasquetta sul Semprevisa: escursione sulla cresta sud e nella faggeta

Quale modo migliore per smaltire il pranzo di Pasqua con una bella escursione a Pasquetta? Questa è la proposta di Itinarrando per il 1° aprile: Pasquetta sul Semprevisa: la cresta sud e la magia della sua faggeta.

Lunedì 1 aprile si partirà alle 9.30 dall’Eremo di Sant’Erasmo non lontano dal paese di Roccagorga, per affrontare uno dei dislivelli più impegnativi della zona, che porterà i partecipanti allo splendido affaccio dei 1340 metri del Monte Pizzone, per poi proseguire lungo tutta la cresta fino ad arrivare sulla cima più alta sei Lepini.

Si tornerà indietro fino a percorrere una deviazione nella parte finale del percorso per chiudere un piccolo anello fino al punto di partenza non prima di aver attraversato ed ammirato un meraviglioso bosco di abete bianco.

L’escursione consentirà di percorrere all’andata e al ritorno la meravigliosa faggeta di cresta del monte Semprevisa, tra le più belle in assoluto per grandezza degli esemplari e per conformazione del paesaggio, sospeso tra i due versanti della montagna, sempre in bilico tra affacci spettacolari vista mare e la contemplazione del fitto bosco.

L’escursione sarà guidata da Mirko Meli - Guida Ambientale Escursionistica AIGAE, il percorso è impegnativo: sono circa 10 km con un dislivello di 760 metri. È obbligatorio indossare scarponi da trekking e zaino da escursione e seguire le indicazioni degli organizzatori per quanto riguarda l’abbigliamento consigliato, l’attrezzatura da portare, cibo e acqua. Sono ammessi ragazzi sopra i 14 anni purché abituati a camminare e cani al guinzaglio.

Ci sarà la possibilità di condividere le auto, l’appuntamento è a Roccagorga, e maggiori indicazioni saranno fornite in fare di prenotazione. Per partecipare e chiedere maggiori delucidazioni è possibile contattare il numero 380 765 18 94 preferibilmente via Whatsapp.

L’appuntamento

È dunque per il giorno di Pasquetta a Roccagorga alle 9.30.