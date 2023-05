Pedro Rodriguez in concerto all’Ateneo delle Arti

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della seicorde è il concerto del musicista portoghese Pedro Rodriguez che si terrà sabato 13 maggio alle ore 19.00 presso il Teatro Ateneo delle Arti di Latina.

Il concerto è organizzato dall'associazione Chitarra e Musica, la stessa che organizza da anni il Caroso Festival con la direzione artistica di Stefano Raponi.

Tra i chitarristi più apprezzati nella scena internazionale, Pedro Rodriguez vanta importanti riconoscimenti dall’Artists International Auditions di New York, al Concorso Sor di Roma, al Prémio Jovens Músicos di Lisbona.

Rodriguez ha iniziato a suonare la chitarra classica alla tenera età di 5 anni con il maestro José Mesquita Lopes. Dopo aver conseguito il diploma a pieni voti presso l’Escola de Música do Orfeão e la specializzazione presso la Fundação Calouste Gulbenkian, comincia a esibirsi in varie orchestre e come solista. Ha tenuto masterclass nei conservatori di tutto il mondo. Attualmente è professore presso il Dipartimento di Comunicazione e Arte dell'Università di Aveiro, oltre che apprezzato concertista internazionale.

Nel concerto di sabato 13 maggio proporrà opere di José Duarte Costa, Bach, Melchior Pinto Cortez, Antonio Pinho Vargas.

L’appuntamento

È dunque per sabato 13 maggio alle ore 19.00 presso l’Ateneo delle Arti di Latina, per informazioni è possibile contattare il numero 3282729468.