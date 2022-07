Piante resistenti al caldo: quali scegliere in estate

L'afa continua, le temperature si fanno sempre più alte e in molti rinunciano a piantare fiori e piante nuove su balconi e giardini in questo periodo dell'anno. Eppure esistono delle piante che, più di altre, riescono a resistere al caldo, specie forti, ideali anche nel bel mezzo dell'estate.

Non solo le classiche piante succulente (ottime comunque in estate perché necessitano di poca acqua), ma anche altre varietà in grado di resistere alle alte temperature. Quali sono le piante da mettere su balcone e terrazzo in estate?

Le piante resistenti all'afa

Scopriamo, dunque, quali sono piante e fiori ideali da piantare in estate, che restano verdi e rigogliose anche nei periodi più roventi: